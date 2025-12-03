Tecno Dit Bra: 30 anni di eccellenza per Sanificazione e Certificazione A.E.I. per Impianti Aeraulici in Ospedali, Aziende e Uffici

Una missione sempre più centrale oggi, in cui la qualità dell’aria interna è riconosciuta come un elemento primario per la tutela della salute.

Qualità dell’Aria: un Bene Primario in Ospedali, Aziende e Spazi Pubblici

L’IAQ – Indoor Air Quality – incide direttamente sul benessere e sulla sicurezza delle persone. Negli ospedali, negli uffici e in tutte le strutture ad alta frequentazione, un impianto aeraulico non correttamente mantenuto può diventare un ricettacolo di muffe, polveri, batteri e agenti patogeni.

Il rischio è quello di trasformare gli impianti di ventilazione in veri e propri veicoli di contaminazione, con ripercussioni potenzialmente gravi sulla salute di pazienti, lavoratori e visitatori.

Per rispondere in modo concreto e certificabile a questa esigenza di sicurezza nasce l’Attestato di Efficienza Igienica (A.E.I.), una garanzia riconosciuta e supportata da verifiche di laboratorio autorizzate dal Ministero della Salute.

Cos’è l’Attestato di Efficienza Igienica (A.E.I.)

L’A.E.I. non è una semplice dichiarazione, ma una certificazione ufficiale che attesta la piena salubrità degli impianti aeraulici.

Viene rilasciata solo dopo interventi professionali di bonifica, disinfezione e sanificazione, convalidati da test microbiologici eseguiti in laboratori accreditati.

Per aziende ed enti pubblici l’A.E.I. rappresenta una prova tangibile della conformità ai requisiti igienico-sanitari previsti, oltre che uno strumento di tutela per utenti e lavoratori.

I Benefici della Certificazione A.E.I.

Un impianto certificato A.E.I. garantisce vantaggi concreti:

1. Tutela della Salute

Eliminazione di agenti patogeni come Legionella pneumophila e Staphylococcus aureus, con protezione effettiva per pazienti, dipendenti e clienti.

2. Efficienza Energetica

Riduzione dei consumi grazie alla rimozione di polveri e residui che ostacolano il corretto funzionamento degli impianti.

3. Benessere e Produttività

Un’aria più pulita favorisce comfort, concentrazione e performance lavorative.

4. Reputazione e Conformità

Rafforza l’immagine aziendale come realtà responsabile, attenta alla sicurezza e alla salute degli ambienti.

Tecno Dit : Esperienza e Tecnologie all’Avanguardia

Con sede a Bra (Cuneo), Tecno Dit vanta oltre tre decenni di attività nel settore, affermandosi come una delle imprese italiane più qualificate nella sanificazione di impianti aeraulici.

L’azienda è certificata AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) e NADCA (National Air Duct Cleaners Association), garanzia di interventi eseguiti secondo i più elevati standard nazionali e internazionali.

Le principali metodologie utilizzate

● Sistemi di aspirazione combinata con aria forzata, per rimuovere con precisione sporco e impurità dalle canalizzazioni.

● Trattamenti incapsulanti (coating), che stabilizzano e impediscono lo spolvero dei rivestimenti interni dei canali.

Grazie a queste tecnologie avanzate e a rigorosi protocolli operativi, Tecno Dit è autorizzata a rilasciare l’Attestato di Efficienza Igienica (A.E.I.), certificando la piena salubrità dell’impianto trattato.

Un Servizio Essenziale per Strutture Sanitarie, Aziende ed Enti Pubblici

Ospedali, cliniche, scuole, uffici, banche, hotel, ristoranti e tutte le strutture aperte al pubblico hanno il dovere di garantire aria pulita e ambienti salubri.

Tecno Dit opera in tutta Italia, offrendo interventi rapidi, certificati e altamente professionali, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Conclusione: A.E.I., un Investimento in Salute e Futuro

Scegliere Tecno Dit e la certificazione A.E.I. significa investire in un sistema di climatizzazione più sicuro, efficiente e conforme agli standard igienico-sanitari.

Grazie alla lunga esperienza, all’uso di tecnologie specialistiche e a un approccio orientato alla qualità, Tecno Dit è il partner ideale per chi vuole garantire ambienti sani e aria realmente pulita.

Vuoi certificare i tuoi impianti aeraulici?

Contatta Tecno Dit e richiedi l’Attestato di Efficienza Igienica (A.E.I.) per la tua struttura.

Scegliere Tecno Dit significa scegliere sicurezza, qualità dell’aria e conformità igienico-sanitaria.

Riferimenti

Tecno Dit Srl

Sede Legale:

Corso Monviso, 23

12042 Bra (CN)