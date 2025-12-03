 / Eventi

03 dicembre 2025

A Bene Vagienna va in scena il Mistero Buffo con Ugo Dighero

Appuntamento venerdì 13 dicembre alle 21 presso la Sala Giraudo

Ugo Dighero

Prosegue la prima Stagione Teatrale di Bene Vagienna con un appuntamento di grande prestigio: venerdì 13 dicembre alle ore 21 la Sala Don Giraudo ospita Mistero Buffo, interpretato da Ugo Dighero, attore di straordinaria popolarità in teatro, cinema e televisione.

L’iniziativa nasce grazie al sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo, attraverso il bando Corto Circuito, e alla collaborazione con la Parrocchia Maria Vergine Assunta, il Comune di Bene Vagienna e la Banda Brusca.

Volto amatissimo dal pubblico per serie come Blanca e Un medico in famiglia e per i personaggi iconici creati a Mai dire Goal, Dighero porta in scena una sua personale e travolgente interpretazione di Mistero Buffo, capolavoro di Dario Fo che ha rivoluzionato il teatro popolare contemporaneo. Con energia, ironia e una profonda capacità affabulatoria, l’attore guida gli spettatori in un viaggio irresistibile tra miracoli, satire e figure del mondo giullaresco, rendendo il testo sorprendentemente attuale.

Quello con Ugo Dighero è l’ultimo spettacolo del 2025 alla Sala Don Giraudo: la stagione riprenderà venerdì 17 gennaio con Dei liquori fatti in casa, spettacolo del benese Beppe Rosso, che inaugurerà il nuovo anno teatrale.


 

