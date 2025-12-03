A Bene Vagienna va in scena il Mistero Buffo con Ugo Dighero

Prosegue la prima Stagione Teatrale di Bene Vagienna con un appuntamento di grande prestigio: venerdì 13 dicembre alle ore 21 la Sala Don Giraudo ospita Mistero Buffo, interpretato da Ugo Dighero, attore di straordinaria popolarità in teatro, cinema e televisione.

L’iniziativa nasce grazie al sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo, attraverso il bando Corto Circuito, e alla collaborazione con la Parrocchia Maria Vergine Assunta, il Comune di Bene Vagienna e la Banda Brusca.

Volto amatissimo dal pubblico per serie come Blanca e Un medico in famiglia e per i personaggi iconici creati a Mai dire Goal, Dighero porta in scena una sua personale e travolgente interpretazione di Mistero Buffo, capolavoro di Dario Fo che ha rivoluzionato il teatro popolare contemporaneo. Con energia, ironia e una profonda capacità affabulatoria, l’attore guida gli spettatori in un viaggio irresistibile tra miracoli, satire e figure del mondo giullaresco, rendendo il testo sorprendentemente attuale.

Quello con Ugo Dighero è l’ultimo spettacolo del 2025 alla Sala Don Giraudo: la stagione riprenderà venerdì 17 gennaio con Dei liquori fatti in casa, spettacolo del benese Beppe Rosso, che inaugurerà il nuovo anno teatrale.



