A San Pietro di Monterosso Grana una serata dedicata alla fotografia nelle Valli del Monviso

L'appuntamento è per giovedì 11 dicembre alle ore 21 presso l'Oste d'Sen Pìe

Giovedì 11 dicembre alle ore 21.00, presso l'Oste d'Sen Pìe a San Pietro di Monterosso Grana, si terrà una serata dedicata alla fotografia delle Valli del Monviso. 

L'evento, ad ingresso libero (gradita prenotazione), vedrà il contributo di fotografi come Enrico Testa, Paolo Della Rocca, Loris Astesano, Lorenzo Martini e Davide Bruno, che illustreranno immagini evocative di natura, tradizioni locali e patrimonio storico.​

I calendari 2026 catturano l'essenza delle quattro valli attraverso scatti che uniscono paesaggio montano, identità occitana e memorie collettive, promuovendo la valorizzazione del territorio monregalese. Per informazioni: 329 428 6890 o expa.terradelcastelmagno@gmail.com.

