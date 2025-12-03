Borgo San Dalmazzo: l'associazione HE.LIAS alla 456ª  Fiera Fredda

L’associazione HE.LIAS (associazione degli elicicoltori delle valli borgarine e piemontesi) parteciperà attivamente alla prossima 456ª Fiera Fredda e alle manifestazioni collaterali organizzate dal Comune di Borgo San Dalmazzo e dall’Associazione Ente Fiera Fredda.

Dal 4 all’8 dicembre HE.LIAS sarà presente con un proprio stand nei padiglioni della Bertello, in cui potrà essere trovata tutta la documentazione prodotta in questi anni sulla storia dell’elicicoltura locale.

Sempre presso lo stand nella giornata di sabato 6 dicembre, alle ore 17, presentazione del nuovo Quaderno N. 11 della Collana di HE.LIAS di ricerca e divulgazione scientifica, scritto dal dott. Mario Bongioanni, dal titolo “La chiocciola e altri animali fantastici del bestiario medievale”.

Nella giornata di domenica 7 è organizzata una visita guidata ad un recinto dimostrativo per l’allevamento delle chiocciole Helix pomatia alpina.

Il recinto, ubicato presso la sede dell’Associazione HE.LIAS a Borgo San Dalmazzo in Via Monsignor Riberi n. 12, è una fedele riproduzione dei recinti usati fino ai giorni nostri dagli elicicoltori locali per l’allevamento delle chiocciole raccolte in natura, e la loro successiva fase di ingrasso fino alla opercolatura che avviene con il sopraggiungere dei primi freddi di novembre. Durante le visite gli esperti dell’Associazione illustreranno come si svolge il ciclo biologico annuale della chiocciola della specie Helix pomatia alpina.

La visita si svolgerà dalle 15,30 alle 17. Ingresso libero.

Ulteriori visite al recinto si potranno avere su prenotazione al numero 335.54.64.724

Infine nei giorni della manifestazione l’Associazione HE.LIAS, in orario e spazio ancora da definire, organizza una degustazione tecnica di chiocciole Helix pomatia alpina. Per prenotazione telefonare al numero 335.54.64.724