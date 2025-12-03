Concerto e auguri natalizi per i soci CRASL dell'Asl Cn1 al Monastero della Stella

Martedì 2 dicembre, il primo evento natalizio organizzato dal CRASL dell'Asl Cn1 è stato vissuto con molta emozione e condivisione dai partecipanti: a Saluzzo, presso il Monastero della Stella in qualità di ospiti della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, la serata di auguri riservata ai soci è stata allietata innanzitutto da un concerto esclusivo della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale. I due violinisti Basak Baraz e Claudio Favaretto sono stati musicisti allievi del Corso Obiettivo Orchestra dell'Anno Accademico 2024/25: nell'ambito della collaborazione alle produzioni concertistiche della Scuola, così come previsto anche nel progetto ConSonante portato avanti da APM, hanno offerto agli ospiti una performance molto gradevole, che è partita da brani più classici con opere di Bach e Leclair per concludere con Libertango di Piazzolla; nel bis hanno sottolineato l'atmosfera di festa con un medley di brani natalizi.

All'evento ha portato il saluto del presidente della Fondazione, il segretario generale Dott. Scanavino, che ha sottolineato il ruolo della Fondazione quale propulsore ; inoltre è stata presente anche la presidente della Scuola di Alto Perfezionamento, Avv. Giordano, che ha messo in rilievo come la Scuola, attraverso la musica, sia un vettore di integrazione e di sinergie tra enti e strutture del territorio: ad esempio, il progetto ConSonante ha già dato origine alla collaborazione con il Consultorio dell'ASLCN1 per il progetto Cullami tra le note, nel percorso di accompagnamento al parto.

La serata è poi proseguita con un ricco aperitivo offerto dalla Fondazione CRS con prodotti del territorio saluzzese, elaborati con la frutta e altre leccornie, ed è stata una splendida occasione di incontro, conoscenza e condivisione per tutti i presenti, nello spirito degli intenti dell'associazione, che si propone innanzitutto di migliorare il senso di appartenenza e di identità aziendale per i dipendenti dell'ASLCN1, con iniziative di benessere organizzativo che possano rendere attrattivo lavorare nell'Azienda Sanitaria.