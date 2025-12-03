Moretta celebra la 464ª edizione della Storica Fiera del Cappone

Torna anche quest'anno la Storica Fiera del Cappone di Moretta, giunta alla sua 464ª edizione. Dal 13 al 15 dicembre, il centro cittadino si animerà con un ricco programma di eventi che unisce tradizione, gastronomia, cultura e intrattenimento per tutte le età.
Sabato 13 dicembre la giornata prenderà il via in Piazza Umberto I con "Il Villaggio di Babbo Natale" a cura di Com.Art, che accompagnerà i visitatori per tutta la durata della manifestazione.
Presso Cascina San Giovanni, alle ore 16.30, spazio ai giochi e all'intrattenimento per tutte le età a cura di Dimensione Arcana. Alle 17.30 si terrà il convegno "Le Galline di Don Bosco – Sviluppo dell'avicoltura del nostro territorio", in collaborazione con l'Istituto Agrario Salesiano di Lombriasco (TO), un'occasione per approfondire la storia e l'evoluzione dell'allevamento avicolo locale.
Alle ore 19 è prevista l'inaugurazione ufficiale della 464ª edizione della Fiera, seguita alle 20 dalla tradizionale "Cena dei maglioni natalizi" a base di Cappone, organizzata dalla Pro Loco di Moretta. La serata si concluderà dalle ore 22 con il DJ set di DJ Anyma Blue.
Domenica 14 dicembre, il centro storico ospiterà per tutta la giornata il mercato dell'artigianato a cura della Pro Loco, mentre in Piazza Umberto I continuerà l'animazione del Villaggio di Babbo Natale. Presso Cascina San Giovanni, alle ore 19, si terrà un aperitivo festivo, seguito alle 21 dal concerto dell'Orchestra Federica Cocco.
Lunedì 15 dicembre si chiuderà in bellezza con la giornata della Storica Fiera del Cappone. Alle ore 20, presso Cascina San Giovanni, cena tradizionale a base di Cappone del catering "La cucina piemontese di Vigone", con intrattenimento musicale a cura di Enzo e Massimo.
Prenotazioni: 351.4605898
La manifestazione è organizzata dal Comune di Moretta con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte.