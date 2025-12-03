Roreto di Cherasco, Domenico Agasso presenta "Leone XIV, il Papa venuto per la pace"

L'associazione Cherasco IN organizza, in collaborazione con Banca di Cherasco e Laudato Si', una serata dedicata alla presentazione del libro del vaticanista de La Stampa, Domenico Agasso.
L'appuntamento è fissato per mercoledì 10 dicembre, alle ore 20.45, presso l'Auditorium della Banca di Cherasco, in Via Bra 15 a Roreto di Cherasco.
Durante l'incontro, l'autore presenterà il volume "Leone XIV, il Papa venuto per la pace", un'opera che esplora il percorso umano e spirituale del Pontefice, approfondendo i temi della pace, del dialogo e dell'impegno sociale.
Con la sua competenza da vaticanista, Agasso accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta della figura di Papa Leone XIV, offrendo spunti di riflessione e testimonianze dirette.
La serata rappresenterà anche un'occasione per il pubblico di porre domande all'autore, in un clima di confronto aperto e arricchente.
L'iniziativa rientra nelle attività culturali promosse da Cherasco IN con l'obiettivo di offrire momenti di approfondimento alla comunità locale.
Ingresso libero.