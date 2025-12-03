 / Eventi

Roreto di Cherasco, Domenico Agasso presenta "Leone XIV, il Papa venuto per la pace"

Mercoledì 10 dicembre all'Auditorium della Banca di Cherasco il vaticanista de La Stampa racconta il percorso spirituale del Pontefice tra pace e dialogo. Ingresso libero

L'associazione Cherasco IN organizza, in collaborazione con Banca di Cherasco e Laudato Si', una serata dedicata alla presentazione del libro del vaticanista de La Stampa, Domenico Agasso.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 10 dicembre, alle ore 20.45, presso l'Auditorium della Banca di Cherasco, in Via Bra 15 a Roreto di Cherasco.

Durante l'incontro, l'autore presenterà il volume "Leone XIV, il Papa venuto per la pace", un'opera che esplora il percorso umano e spirituale del Pontefice, approfondendo i temi della pace, del dialogo e dell'impegno sociale.

Con la sua competenza da vaticanista, Agasso accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta della figura di Papa Leone XIV, offrendo spunti di riflessione e testimonianze dirette.

La serata rappresenterà anche un'occasione per il pubblico di porre domande all'autore, in un clima di confronto aperto e arricchente.

L'iniziativa rientra nelle attività culturali promosse da Cherasco IN con l'obiettivo di offrire momenti di approfondimento alla comunità locale.

Ingresso libero.

