Un tempo per crescere: ad Alba una serata per capire davvero l’affido familiare

L’affido familiare è un viaggio complesso e prezioso, fatto di responsabilità e accoglienza, ma spesso poco conosciuto nel suo funzionamento concreto. Per questo la Consulta Pari Opportunità del Comune di Alba propone una serata dedicata a informare, orientare e ascoltare le esperienze di chi ha scelto di aprire la propria casa e il proprio tempo a un minore in difficoltà.

L’incontro, dal titolo Un tempo per crescere: il viaggio dell’affido, si terrà martedì 9 dicembre, alle 21, nella Sala Riolfo di Alba. Un appuntamento pensato per avvicinare la cittadinanza a questo delicato ambito del welfare, offrendo una panoramica chiara su come si accede all’affido, sulla situazione territoriale e sui percorsi di accompagnamento garantiti dagli enti socio-assistenziali.

La serata sarà presentata da Silvia Moglia, presidente della Consulta Pari Opportunità, e moderata da Daniela Scavino, membro della Consulta. Il programma prevede gli interventi dell’avvocata Sonia Grimaldi, del direttore del Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero Marco Bertoluzzo, e di un’operatrice del Consorzio, che approfondiranno dinamiche, tutele e aspetti giuridici e sociali dell’affido.

Uno spazio speciale sarà riservato alle testimonianze delle famiglie affidatarie, cuore pulsante della serata. Racconti di quotidianità, scelte difficili, emozioni e resilienza: storie che mostrano come l’affido non sia mai un gesto isolato, ma un intreccio di comunità, relazioni e supporto reciproco.