“Riflessi” al teatro Baretti di Mondovì, l'evento benefico organizzato da Fondazione Ospedali Mondovì Ceva

Domenica 21 dicembre, alle ore 20.30, al teatro Baretti di Mondovì (c.so Statuto 15F) è in programma “Riflessi”, spettacolo di danza canto teatro e magia per la raccolta fondi a sostegno del progetto Emozion-Arti.

L’evento, patrocinato dal comune di Mondovì, è organizzato da Fondazione Ospedali Mondovì Ceva ETS, a cura di Martina Pulitanò Freeminds, con la collaborazione di ScenicaMente (conduce Alberto Gemini con la partecipazione di Sara Dho).

Tutti i proventi saranno devoluti alla Fondazione Ospedali per finanziare i progetti a favore del Cantiere Adolescenti e della Neuropsichiatria Infantile e Adolescenti dell’Asl CN1, sede Mondovì.

La prevendita è presso il bar Comino, via Guglielmo Marconi a Mondovì.