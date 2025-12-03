Si è concluso il primo corso sull’intelligenza artificiale per i dipendenti pubblici

Si è concluso il corso di formazione “Intelligenza artificiale per il lavoro nelle organizzazioni pubbliche”, promosso dall’Unione del Fossanese e rivolto ai dipendenti dei Comuni di Bene Vagienna, Genola, Lequio Tanaro, Salmour e Sant’Albano Stura.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente Flavio Gastaldi, è stata organizzata dai consiglieri delegati Costanzo Origlia (Innovazione) e Michelino Ferrero (Formazione), con il coordinamento del direttore dell’Unione Franco Bruno.

Le due giornate, tenute dal dottor Claudio Forghieri, esperto di trasformazione digitale, hanno approfondito il quadro normativo e gli ambiti di applicazione dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione, con esempi pratici e strumenti immediatamente utilizzabili nel lavoro quotidiano. Il corso, che ha raggiunto il numero massimo di partecipanti previsti, ha visto la presenza anche di dipendenti di altri Comuni esterni all’Unione, segno del forte interesse per un tema ormai centrale nella gestione della cosa pubblica.

Nel suo intervento conclusivo, il presidente Flavio Gastaldi ha sottolineato il valore strategico di questo percorso: "Ho voluto questo corso perché sono convinto che la Pubblica Amministrazione debba iniziare a usare strumenti capaci di semplificare il lavoro. Lo dico da amministratore, ma anche da imprenditore. Quando un’organizzazione impara a lavorare meglio, ci guadagnano tutti: l’ente, che diventa più efficiente, e le persone, che possono dedicarsi a ciò che conta davvero".

Il presidente ha poi aggiunto: "La formazione non è un peso e non è un favore che fate all’ente. Fa parte del vostro percorso professionale. Questo corso vuole essere uno stimolo a continuare a crescere anche in autonomia, perché più competenze avete, più siete pronti ad affrontare le trasformazioni che abbiamo davanti".

Durante le lezioni, il relatore ha definito il percorso “pionieristico per la nostra provincia”, riconoscendo all’Unione del Fossanese il merito di aver promosso un’iniziativa di grande attualità e visione.

Il presidente Gastaldi ha infine rivolto un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, compresi quelli provenienti da altri enti, per l’attenzione e la disponibilità dimostrate, e un particolare ringraziamento a Bene Banca, che ha gentilmente messo a disposizione a titolo gratuito la sala conferenze della propria sede per lo svolgimento del corso.