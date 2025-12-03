Studenti della Scuola Media Macrino di Alba in Erasmus all'estero

Riceviamo e pubblichiamo

***

L’avventura europea del nostro istituto continua! Nei giorni scorsi due gruppi di studenti della Scuola Media Macrino di Alba sono partiti per nuove esperienze Erasmus+.

Ad inizio novembre 16 studenti delle classi Terze hanno partecipato ad un entusiasmante scambio di gruppo a Creta presso una scuola partner nella città di Chania.

Dal 22 novembre al 28 novembre altri 28 allievi della Scuola Macrino sono stati coinvolti in una mobilità Erasmus in Normandia.

Per entrambi i gruppi l’obiettivo della settimana è stato di rafforzare lo spirito europeo e di migliorare le competenze linguistiche in un contesto reale e stimolante.

L'esperienza è stata per tutti molto più di un semplice viaggio: ha costituito un’occasione di crescita interculturale e di confronto su tematiche di grande attualità, come la sostenibilità, la cittadinanza attiva ecc. Inoltre l’ immersione culturale è stata totale grazie al fatto che le famiglie locali hanno ospitato i nostri ragazzi.

Al loro rientro, i partecipanti hanno portato con sé non solo souvenir, ma un prezioso bagaglio di competenze, dimostrando maggiore autonomia, migliore fluidità comunicativa in lingua straniera e una più profonda consapevolezza interculturale.

La Scuola Macrino è pronta ad accogliere gli amici francesi e greci per la fase successiva dello scambio, che si terrà a marzo. L'appuntamento segnerà un nuovo, elettrizzante capitolo di amicizia e crescita europea!

L'esperienza Erasmus+ per la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Alba San Cassiano si conferma uno strumento cruciale per la formazione delle nuove generazioni.



