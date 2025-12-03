Allegri “Coppa Italia obiettivo importante, Lazio rivale complicata”

MILANO (ITALPRESS) - A Maurizio Sarri non piace il format della competizione. Massimiliano Allegri probabilmente lo adora visto che è uno specialista, il tecnico in attività che ha vinto più Coppe Italia di tutti. Domani il suo Milan sfiderà la Lazio, battuta sabato in campionato in un match intenso e pieno di polemiche. Questa volta in palio c'è il trofeo nazionale ed entrambe le squadre ci tengono particolarmente. "Troveremo come sempre un bell'ambiente a Roma, giocare con la Lazio un ottavo di Coppa di Italia per tutte e due le squadre è un obiettivo importante e quindi sarà una bella partita contro una squadra complicata da affrontare e lo abbiamo visto sabato - le parole di Allegri a Sport Mediaset -. La Coppa non interessa a nessuno finchè ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare un'ottima partita, non sarà semplice perchè giochiamo fuori casa. Non ci saranno nemmeno i supplementari a disposizione quindi dovremo essere bravi a cercare di portare a casa la qualificazione nei 90 minuti contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo".Allegri parla anche delle possibili scelte, partendo dall'infermeria. "Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di riaverlo col Sassuolo. Athekame no, Gimenez no, anche lui sta lavorando per il rientro, perchè ho bisogno di tutti i giocatori, è importante avere tutti a disposizione, perchè le sostituzioni più avanti andiamo più saranno importanti". Domani potrebbe avere una grande occasione Jashari. "Più che vedere le qualità di Jashari, voglio vedere la sua condizione fisica, perchè non scordiamoci che lui è arrivato da noi dopo che era stato fermo un mese e mezzo, due mesi, ha giocato 45 minuti poi si è fatto male e ora è due mesi che è fuori. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica". Poi l'attenzione si sposta su Nkunku. "Sulla formazione non ho ancora deciso. Sabato Nkunku ha fatto una partita importante, nel momento decisivo del match tecnicamente ha giocato tutte le palle nel migliore dei modi, è un giocatore di straordinaria tecnica, si sta inserendo bene, sta crescendo di condizione e quindi sono molto contento". Non ci saranno i supplementari e in caso di parità si andrà ai rigori e lì un portiere come Maignan può fare la differenza."Mike sta facendo bene come tutta la squadra, c'è la possibilità di andare ai rigori e dovremo farci trovare pronti". Infine Allegri commenta anche l'idea di Maurizio Sarri che ha proposto di spostare il monitor Var, nella parte opposta del camporispetto alle panchine. "Può essere una buona soluzione, ma questo non dobbiamo deciderlo noi, ci sono gli organi competenti che devono decidere queste cose. Noi dobbiamo pensare solamente agiocare e a fare il meglio possibile".- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).