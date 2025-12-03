 / 

Disabilità, Fontana “Impegno comune per valorizzare ogni persona”

ROMA (ITALPRESS) - "La Giornata internazionale delle persone con disabilità richiama il dovere di garantire dignità, diritti e piena partecipazione. E' un'occasione per misurare il cammino compiuto e rinnovare l'impegno collettivo a costruire comunità capaci di valorizzare ogni persona, in cui ogni cittadino possa vivere senza ostacoli. E' questa la strada, da percorrere ogni giorno, per costruire il progresso più vero e autentico". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).

