 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 03 dicembre 2025, 09:45

Disabiltà, Valditara “Ribadiamo l’impegno per una scuola realmente inclusiva”

Disabiltà, Valditara “Ribadiamo l’impegno per una scuola realmente inclusiva”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi, Giornata internazionale delle persone con disabilità, ribadiamo il nostro impegno per una scuola realmente inclusiva, capace di valorizzare i talenti di ogni studentessa e ogni studente. Per la prima volta quest'anno i genitori hanno potuto confermare il docente precario di sostegno per i loro figli garantendo la continuità didattica, nel frattempo abbiamo anche avviato un grande piano di abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole, di specializzazione dei docenti di sostegno e di assunzione di precari. Proseguiremo con sempre maggiore determinazione lungo queste direttrici per realizzare le finalità della nostra scuola costituzionale". Così su X il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

 

- Foto IPA Agency -

 

(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium