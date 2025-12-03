Sorteggio Mondiali 2026, parata di star con Williams e Bocelli. Un premio (per la pace) a Trump

(Adnkronos) -

Robbie Williams, Andrea Bocelli e i Village People: è questa la lineup di artisti internazionali che accompagnerà il sorteggio della fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026, in programma venerdì 5 dicembre alle 18 ora italiana al Kennedy Center di Washington DC. L’evento, condotto da Heidi Klum, dal comico Kevin Hart e dall’attore Danny Ramirez, avrà un ospite speciale: il presidente statunitense Donald Trump, da tempo in ottimi rapporti con il numero uno della Fifa Gianni Infantino e indicato come probabile vincitore del primo "Fifa Peace Prize", premio che dovrebbe essergli consegnato durante la cerimonia.

I Village People chiuderanno la serata con la celebre Ymca, canzone diventata negli ultimi anni un inno non ufficiale dei sostenitori di Trump e dei raduni del movimento Maga. Il presidente stesso ne ha contribuito alla popolarità con la sua caratteristica performance, un ballo in cui muove solo le braccia a ritmo. Anche Andrea Bocelli è da tempo vicino al tycoon: lo scorso ottobre si è esibito nello Studio Ovale alla Casa Bianca, cantando 'Con te partirò' per Trump e il suo staff. Robbie Williams, nominato "ambasciatore musicale Fifa" lo scorso gennaio e già coautore insieme a Laura Pausini dell’inno ufficiale del Mondiale per club 2025 (Desire), si esibirà invece in un duetto con Nicole Scherzinger.

Durante l’evento, la Fifa presenterà il nuovo "Peace Prize – Football Unites the World", riconoscimento che molti ritengono destinato proprio a Trump, convinto di aver "risolto" sette conflitti internazionali e di meritare il Nobel per la pace. Il presidente, a febbraio, ha inoltre assunto la guida del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, sostituendo la presidente Deborah Rutter e rafforzando la sua influenza sull’istituzione che ospiterà il sorteggio. Il Mondiale 2026 – il primo ampliato a 48 squadre e 104 partite – si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, coinvolgendo 16 città nordamericane. Nel sorteggio verrà definito anche il girone della squadra che uscirà dai playoff dell'Italia: gli Azzurri, in quarta fascia, dovranno superare a marzo la semifinale con l’Irlanda del Nord e, in caso di successo, la finale contro una tra Galles e Bosnia-Erzegovina.