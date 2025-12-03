 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 03 dicembre 2025, 10:00

Vigilanza Rai, ok unanime per trasmissione atti Ranucci a Copasir

Vigilanza Rai, ok unanime per trasmissione atti Ranucci a Copasir

(Adnkronos) - L’Ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza della Rai ha dato l’ok all’unanimità all’acquisizione da parte del Copasir della parte secretata dell’audizione di Sigfrido Ranucci nelle commissioni Antimafia e Vigilanza Rai (avvenute rispettivamente gli scorsi 4 e 5 novembre). Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica aveva chiesto alla Vigilanza di poter acquisire il resoconto dell’audizione del conduttore di ‘Report’, durante le quali Ranucci ha raccontato, tra le altre cose, di essere stato pedinato da uomini dell’intelligence.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium