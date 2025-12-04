Accademia della Vigna 2026: aperte le nuove adesioni per il sistema produttivo vitivinicolo di Langhe e Roero

Formazione, esperienze di lavoro etico e responsabilità sociale: questi gli ingredienti chiave dell’iniziativa di academy a impatto sociale sulla viticoltura, giunta alla sua quarta edizione.

Il percorso si rivolge ad aziende vitivinicole e cooperative o società di servizi agricoli della zona di Alba, Langhe e Roero interessati ad assumere direttamente e formare nuovi operai per la conduzione del vigneto, oppure ad attivare gratuitamente al proprio interno percorsi di formazione finanziata rivolti al personale già assunto.

La soluzione, nata nel 2022, è progettata per rispondere al fabbisogno di personale qualificato nel settore, promuovendo pratiche collaborative sempre più orientate al paradigma della sostenibilità sociale.

Proseguiranno a questo proposito anche nel 2026 gli interventi di potenziamento dell’autonomia abitativa dei lavoratori neoassunti volte a garantire attrattività e mantenimento del capitale umano impiegato nel settore, anche grazie alle azioni del progetto Homefull, a cui collaborano - insieme a Weco - Fondazione Don Gianolio, Cicsene, Apro Formazione e Frati Minori Onlus Piemonte.

Per informazioni visitare il sito www.accademiadellavigna.it oppure chiamare il numero +39 345 568 5292‬. Contattando il team di Accademia della Vigna entro il 20 dicembre 2025, le cantine interessate potranno ottenere una riduzione del 20% sul prezzo di adesione al percorso.

L’iniziativa è coordinata da Weco impresa sociale srl e co-promossa dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani.