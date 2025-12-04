Bra, lunedì 8 dicembre i Vigili del Fuoco festeggeranno la patrona Santa Barbara

Uomini forti e coraggiosi, che non conoscono paura, sempre pronti ad affrontare il fuoco, l’acqua e le insidie della natura per amore del prossimo. Sono i Vigili del Fuoco a cui tutti, ogni giorno, rivolgiamo il nostro grazie per esserci. Accanto a tanta professionalità e preparazione c’è anche il dono della fede, che li porta ad onorare ogni anno la loro patrona Santa Barbara.

Lunedì 8 dicembre i Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Bra festeggeranno la ricorrenza, aprendo le porte della caserma di via Montegrappa, 19. Il programma della giornata prevede alle 10.30 la celebrazione della Santa Messa in onore dei Caduti, che sarà seguita dalla benedizione dei mezzi di soccorso e il saluto delle autorità civili.

La fase istituzionale si aprirà con l’intervento del Capo Distaccamento, Valter Rosso e la consegna di attestati e benemerenze, alla presenza dei vertici del Comando Provinciale.

In occasione della festività è stato anche stilato il bilancio relativo all’attività svolta ed ai risultati ottenuti nel corso dell’ultimo anno, che li ha sempre visti in prima fila.

La festa proseguirà con un rinfresco che sarà offerto ai presenti per celebrare l’impegno e la missione dei volontari del Distaccamento braidese e, più in generale, di tutti i Vigili del Fuoco.

Un piccolo cenno storico: Santa Barbara (in calendario il 4 dicembre) è considerata la protettrice di tutte le persone esposte nel lavoro al pericolo di morte improvvisa, come gli artificieri, i carpentieri, i minatori e proprio per questo motivo è stata scelta come patrona dei Vigili del Fuoco.