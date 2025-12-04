Lutto a Costigliole Saluzzo per la morte di Mario Stallano

Mario Stallano, aveva 85 anni

Costigliole Saluzzo piange la scomparsa di Mario Stallano, noto imbianchino e decoratore, deceduto, all’età di 85 anni, lo scorso 2 dicembre all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Fondatore dell’omonima ditta di decorazioni del paese, Stallano ha portato la sua azienda a un alto livello di qualità, operando anche in contesti prestigiosi.

Oggi la ditta è condotta dai figli Massimo e Luciano, che ne continuano l’attività con la stessa dedizione e professionalità.

Uomo riservato e operoso, Mario Stallano ha lasciato un segno importante nel tessuto locale, distinguendosi per la cura e la qualità del suo lavoro.

Il sindaco Fabrizio Nasi ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: “Una famiglia sempre disponibile per il paese. Luciano è anche parte del gruppo di ‘Insieme per Costigliole. Il Consiglio e la Giunta comunale si stringono ai suoi cari in questi giorni di dolore”.

Lascia la moglie Marisa, i figli Massimo e Luciano, la nuora Maria Grazia, le adorate nipoti Sabrina e Michela, oltre a nipoti, pronipoti, cugini e parenti.

Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì 4 dicembre, alle ore 20 nella chiesa Confraternita di Costigliole Saluzzo. I funerali si terranno domani, venerdì 5 dicembre, alle 11 nella chiesa parrocchiale del paese, con partenza alle 10,20 dall’Ospedale Santa Croce di Cuneo.