Matematica a squadre: al liceo Arimondi Eula gli allenamenti Kangourou uniscono liceali e studenti delle medie

Lunedì 10 novembre e lunedì 1° dicembre presso l’Istituto Arimondi Eula nelle due sedi di Savigliano e Racconigi si sono svolti gli allenamenti per le gare a squadre Kangourou, ai quali hanno partecipato i liceali per la prima volta insieme con gli allievi delle scuole medie secondarie di I grado dell’IC Santarosa e Papa Giovanni di Savigliano e l’IC Muzzone di Racconigi.

Queste gare sono competizioni matematiche a tempo a cui possono partecipare squadre di 7 ragazzi.

Come sempre un grazie a tutti gli studenti per la disponibilità a mettersi in gioco, a lavorare in team ed anche e soprattutto a divertirsi con la matematica. L’obiettivo ambizioso che il progetto “Gare matematiche” del liceo Arimondi Eula si pone con queste attività è quello di sviluppare negli studenti che vi partecipano le capacità di pensiero critico, di problem solving, di lavoro di squadra, fondamentali per affrontare il loro futuro percorso universitario e di vita.