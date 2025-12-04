 / Attualità

Attualità | 04 dicembre 2025, 11:19

Savigliano tra i vincitori del bando “Piemonte per i giovani”

Mulassano: "Sulle politiche giovanili, per ogni euro investito ne sono tornati indietro otto a livello di finanziamento"

Il Comune di Savigliano è tra i vincitori del bando “Piemonte per i giovani”, promosso dalla Regione: 80.000 euro la cifra che verrà erogata, per il progetto “Voci in capitolo”.

Il bando mira a promuovere programmi di inclusione sociale dei giovani d'età compresa tra 15 e 34 anni, con iniziative che prevedano, ad esempio, l'accompagnamento per l’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, progettualità volte a sviluppare la partecipazione attiva alla vita dei propri territori, la promozione di corretti stili di vita, l'avvicinamento al mondo dello sport ed interventi in difesa dell’ambiente naturale.    

«Questo – evidenzia l'assessore alle politiche giovanili Filippo Mulassanoè soltanto l'ultimo dei contributi che ci siamo aggiudicati, sia dalla Regione che da Fondazioni bancarie. Riguardo le politiche giovanili, negli ultimi tempi Savigliano ha investito a livello di co-finanziamento comunale 57.500 euro, e ne ha ottenuti 466.500 euro come finanziamento».

Dunque, per ogni euro investito ne sono tornati indietro otto.

«Un ottimo risultato, di cui siamo molto soddisfatti – conclude Mulassano –. Ringrazio per la collaborazione il Consorzio Monviso Solidale e l'Ufficio scuola e servizi sociali nella persona del dottor Enzo Romano».

cs

