Savigliano tra i vincitori del bando “Piemonte per i giovani”

Il Comune di Savigliano è tra i vincitori del bando “Piemonte per i giovani”, promosso dalla Regione: 80.000 euro la cifra che verrà erogata, per il progetto “Voci in capitolo”.

Il bando mira a promuovere programmi di inclusione sociale dei giovani d'età compresa tra 15 e 34 anni, con iniziative che prevedano, ad esempio, l'accompagnamento per l’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, progettualità volte a sviluppare la partecipazione attiva alla vita dei propri territori, la promozione di corretti stili di vita, l'avvicinamento al mondo dello sport ed interventi in difesa dell’ambiente naturale.

«Questo – evidenzia l'assessore alle politiche giovanili Filippo Mulassano – è soltanto l'ultimo dei contributi che ci siamo aggiudicati, sia dalla Regione che da Fondazioni bancarie. Riguardo le politiche giovanili, negli ultimi tempi Savigliano ha investito a livello di co-finanziamento comunale 57.500 euro, e ne ha ottenuti 466.500 euro come finanziamento».

Dunque, per ogni euro investito ne sono tornati indietro otto.

«Un ottimo risultato, di cui siamo molto soddisfatti – conclude Mulassano –. Ringrazio per la collaborazione il Consorzio Monviso Solidale e l'Ufficio scuola e servizi sociali nella persona del dottor Enzo Romano».