Spaccio nel "quadrilatero" di Cuneo: rintracciato in Finlandia uno dei destinatari delle misure cautelari in carcere

Avrebbe dovuto essere condotto in carcere, in quanto tra i 13 destinatari della misura cautelare per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope in concorso, ma si rese irreperibile lasciando l'Italia.

Il gennaio scorso il Tribunale di Cuneo – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica in concordanza con le risultanze investigative, dispose infatti la custodia cautelare in carcere dei 13 indagati, di cui 8 già arrestati, 1 divieto di dimora nella provincia di Cuneo ed 1 obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.



Le attività di indagine della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Cuneo, nell'ambito dell'operazione “Inside the City”, sono proseguite fino alla sua localizzazione. Il 27enne gambiano è stato rintracciato in Finlandia e arrestato il 28 novembre su mandato di Arresto Europeo. Con volo aereo proveniente da Helsinki, a seguito di estradizione concessa da quelle Autorità, è giunto all’aeroporto di Roma – Fiumicino e, dopo le formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Roma – Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria che ne accerterà le eventuali responsabilità nel corso del successivo processo.

Dall'operazione antidroga, risalente all'autunno 2022 che si concentrò in particolare nella cosiddetta area del “quadrilatero” a Cuneo compresa tra Corso Giolitti, la stazione ferroviaria, Corso Dante e Corso Nizza, emerse una rete ben strutturata. Composta in prevalenza da soggetti di origine extracomunitaria risultò specializzata nello spaccio di crack confezionato in piccole dosi denominate “tegolini”, sigillate in cellophane giallo.

Una prima fase dell’operazione portò all'arresto in flagranza di 7 persone, 2 denunciate, 33 perquisizioni, 13 segnalazioni amministrative e il sequestro di oltre 300 dosi di crack, varie dosi di hashish e più di 10.000 euro in contanti. Le successive attività investigative hanno consentito di deferire altri 20 individui per detenzione ai fini di spaccio in concorso.