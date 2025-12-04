Domenica 7 dicembre a Bellino i Mercatini di Natale più incantevoli della provincia di Cuneo

I mercatini di Natale di Bellino, in Alta Valle Varaita, organizzati dall’Associazione Culturale Lou Saber in collaborazione con il Comune, sono alla loro seconda edizione.
Si tratta di Mercatini di nicchia, unici ed originali. Non si svolgono in piazza o nelle classiche casette in legno, ma si snodano all’interno dell’incantevole Borgata Chiesa, nelle sue stradine, abilmente addobbate, e nelle antiche case in pietra.
Quest’anno, artigianato locale e gastronomia tradizionale si incontreranno in 30 bancarelle .
In questo posto, dove il tempo sembra essersi fermato, musica occitana itinerante, vin brulè, animazione per bambini e tanto altro ancora, renderanno la giornata indimenticabile.
Durante l’evento sarà possibile incontrare Babbo Natale ed i suoi elfi che omaggeranno dolci sorprese ai bambini.
Per il pranzo, ad aspettare i visitatori, ci saranno gli Alpini di Bellino con la polenta concia e un buon bicchiere di vino da gustare al chiuso.
Alle 17,30, nella Chiesa Parrocchiale, dov’è stato allestito il tradizionale presepe, la Cantoria di Sampeyre terrà il proprio Concerto Natalizio che scalderà il cuore di ogni uditore, preparandolo al prossimo Natale.