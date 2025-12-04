La guida definitiva per rinnovare il bagno: da dove partire davvero

Non serve sempre una ristrutturazione di grande portata per avere un risultato, che vada a cambiare sia la percezione estetica, che l'esperienza quotidiana dello spazio bagno. I tre elementi che incidono maggiormente sia su quello che è lo stile, che sulla funzionalità sono i mobiletti con lavabo, i rubinetti per lavabo e gli specchi. Questi sono i primi tre dettagli che l'occhio vede quando si entra. Andiamo quindi a capire come sceglierli e da dove partire.

Il centro della stanza: il mobiletto con lavabo

I mobiletti con lavabo sono punti nodali in cui vanno a concentrarsi le routine: devono essere ordinati, pratici e organizzati. La scelta di questi complementi d'arredo dipende dallo spazio e dalle abitudini. Si può optare per dei modelli a pavimento, che hanno una grande capienza e sono perfetti se si vuole sfruttare ogni centimetro.

Se si opta invece per un mobiletto sospeso questo tende a facilitare la pulizia e rendere l'ambiente esteticamente e visivamente più leggero. In un bagno piccolo questi ultimi sono la scelta migliore, perché danno maggiore respiro senza inficiare la funzionalità.

Oggi si usano dei materiali resistenti all'umidità come il MDF idrorepellente o il legno trattato, che danno una sensazione estetica piacevole, come quella del legno, ma durano nel tempo. Non si parla solo di design, ma anche di un mobile bagno con lavabo che deve essere scelto con cura affinchè sia piacevole e funzionale da vivere.

Stile e comfort: i rubinetti

Essenziali sono i rubinetti per lavabo, che vanno a definire lo stile e il comfort proprio perché vengono utilizzati più volte durante la giornata. I modelli più moderni sono funzionali e mirano al risparmio idrico: questo riesce a far ridurre anche i consumi, senza rinunciare alla comodità.

Ci sono poi oggi dei miscelatori monocomando molto diffusi, che regolano la temperatura in maniera rapida. Molto gettonate sono le installazioni a parete, per la loro eleganza di design e perché riducono l'ingombro anche sul lavabo stesso.

L’accessorio che illumina e ingrandisce: lo specchio

Gli specchi sono molto di più che semplici accessori: servono a creare un effetto visivo particolare. Infatti, amplificano lo spazio e illuminano se sono retroilluminati. Gli specchi contenitori sono utili per aumentare lo spazio, dove inserire oggetti. Sono una soluzione ottimale per gli spazi più piccoli, servono soprattutto a mantenere ordine, ma avere a portata di mano le cose di prima necessità. Se posizionato nel posto giusto, lo specchio, questo dà maggiore luminosità e trasforma un ambiente anonimo in uno spazio accogliente e sofisticato.

Il modo di combinare insieme i mobiletti con lavabo, i rubinetti per lavabo e gli specchi si riesce a creare un insieme armonioso e fatto da materiali, colori e proporzioni, che devono essere coerenti tra di loro. In questo non serve spendere una fortuna, basta scegliere delle soluzioni ottimali, che rispecchiano lo stile della casa, ma migliorano anche le routine quotidiane.













