Cuneo, il 13 dicembre concerto della pianista Sara Francioso alla Fondazione Casa Delfino

Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 16, con ingresso libero, presso la Fondazione Casa Delfino in corso Nizza 2, a Cuneo, nell'ambito della "Rassegna musicale giovanile" ideata da Antonio Sartoris in memoria di Mariagrazia Ghedini, con la consulenza musicale del M° Luigi Dominici e in collaborazione con il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio di Savigliano, si terrà il concerto della pianista Sara Francioso che eseguirà musiche di Bach, Haydn, Chabrier, Chopin, Skrjabin.

Sara Francioso, nata e cresciuta a Torino, è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio "G. Verdi" di Torino.

Ha svolto concerti come pianista solista ed in formazioni cameristiche presso la Reggia di Venaria, la chiesa di Santa Pelagia, il Circolo degli Ufficiali e l'Oratorio di San Filippo Neri a Torino.

Nel 2024 partecipa al "Musique Femmes Festival" di Bruxelles, eseguendo musiche di Cecile Chaminade. Sempre a Bruxelles prende parte ai Caleidoscoop concerts e ai concerti presso la "Concert Hall MIM".

Debutta come solista con l'orchestra nell'ottobre 2024, durante il concerto di premiazione del concorso "Wally e Nerina Peroni", con la Menuhin string Orchestra, eseguendo il concerto K414 di Mozart. A giugno 2025 esegue il concerto di Grieg per pianoforte e orchestra con I'FVG Orchestra a Pordenone, diretta dal M. Paolo Paroni.

Ha studiato con Luigi Dominici, Daniela Carapelli e Achille Lampo, attualmente si perfeziona presso l'accademia AVOS project di Roma con il M. Mario Montore.

È stata finalista e vincitrice di svariati concorsi ("Giovani interpreti" - città di Torino, "International Piano Competition" - Washington DC).

L'interesse ad ampliare la sua concezione musicale la conduce ad intraprendere gli studi di direzione d'orchestra, presso l'APM di Saluzzo sotto la guida del M. Donato Renzetti. In veste di direttrice d'orchestra, nel 2023 ha diretto una parte del concerto di inaugurazione dell'anno accademico dell'istituto superiore di Studi musicali "G. Briccialdi" di Terni, e ha diretto un concerto per la Fondazione "il Cedro" presso l'Educatorio della provvidenza di Torino.



