Racconigi promuove la cultura del riciclo con tre iniziative a dicembre

Il Comune di Racconigi, insieme al consorzio Csea e in collaborazione con la società cooperativa Erica, propone tre appuntamenti per sensibilizzare i cittadini, grandi e piccoli, sulla raccolta differenziata e il riuso.

L’11 dicembre, in occasione del mercato, e il 18 dicembre, per la Fiera capponi di Santa Lucia, sarà presente una bancarella del Consorzio, dove i cittadini potranno ricevere materiale informativo sulla raccolta differenziata e consultare l’operatore sui principali dubbi legati alla differenziazione dei rifiuti.

Sabato 20 dicembre invece, alle ore 10, il Centro culturale "Le Clarisse" di piazza Burzio ospiterà un laboratorio manuale di riciclo creativo per bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

Gli interessati devono prenotarsi chiamando il numero 0172-85336 , oppure inviando una email all'indirizzo cultura@comune.racconigi.cn.it .

“Siamo molto contenti di proporre queste iniziative, che rappresentano un’occasione concreta per sensibilizzare tutti i cittadini sulla raccolta differenziata e sul riuso. L’attenzione su queste tematiche è sempre alta e deve passare attraverso tutte le generazioni, dai più piccoli agli adulti: solo con il coinvolgimento di tutti possiamo migliorare la qualità del nostro ambiente”, commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano.

Conclude il consigliere con delega alla cultura Andrea Capello: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla biblioteca, per la disponibilità con cui ospita iniziative dedicate alla sostenibilità e alla crescita culturale dei più giovani, confermandosi un punto di riferimento per la città”.