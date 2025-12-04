Mondovì, diversi esercizi chiusi per il guasto elettrico: in giornata il ripristino

Ci vorranno ancora alcune ore per il ripristino della corrente elettrica a Mondovì Breo dove, a causa di un guasto elettrico verificatosi alle 5 di questa mattina, oltre 900 utenze sono rimaste senza alimentazione.

Al momento diversi esercizi commerciali (bar, banche e farmacie) sono impossibilitate ad aprire per la normale erogazione dei servizi all'utenza.

Intanto dai tecnici di E-distribuzione è ststa individuata la causa del guasto, localizzato nei pressi di piazza Roma.

Per consentire gli interventi di ripristino si rende è resa necessaria la chiusura al traffico di via Beccaria nel tratto compreso tra piazza Ferrero e piazza Roma, con doppio senso di marcia in via Alessandria e temporanea sospensione della Zona a Traffico Limitato, in zona sta operando la Polizia locale per la corretta gestione della viabilità.

"Sono stati installati due generatori che stanno dando alimentazioni alle utenze - dice il sindaco, Luca Robaldo - le operazioni dureranno tutto il pomeriggio. Resterà chiuso per alcuni giorni vicolo del Martinetto. Ringrazio i tecnici E-distribuzione, la Polizia locale e i cittadini per la pazienza".

Entro la giornata E-distribuzione garantisce la rialimentazione a tutte le utenze attraverso un intervento ponte con un collegamento diretto da vicolo Martinetto che rimarrà interrotto fino a data da destinarsi insieme al vicino vicolo Bealera.