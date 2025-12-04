Calderoni (PD): "Giolitti patrimonio del Piemonte e dell'Italia, Regione finanzi le celebrazioni per il centenario della sua morte"

Nel 2028 ricorre il centenario della morte di Giovanni Giolitti, uno dei protagonisti assoluti della storia politica italiana e uno dei piemontesi che più hanno contribuito alla modernizzazione dello Stato e al rafforzamento delle autonomie locali.

Per garantire un percorso celebrativo all’altezza della sua eredità, il consigliere regionale Mauro Calderoni (PD) ha presentato un Ordine del giorno che invita la Regione Piemonte ad assumere un ruolo di guida, coordinamento e sostegno economico nelle iniziative previste.

«Giolitti non è solo un grande statista nazionale — afferma Calderoni —. È un punto di riferimento per la nostra cultura istituzionale, per la visione dello sviluppo dei territori e per quel modello di autonomia responsabile che oggi più che mai torna attuale. Celebrarne il centenario del decesso significa valorizzare una parte fondamentale dell’identità piemontese e italiana».

In tutto il territorio regionale, diversi Comuni legati alla figura dello statista — insieme al Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo Studio dello Stato — stanno già lavorando a un programma diffuso di eventi, approfondimenti e iniziative culturali e didattiche. L’Ordine del giorno chiede alla Regione di accompagnare e sostenere questo percorso, assicurando una regia unitaria capace di valorizzare le energie locali e di promuovere un calendario di attività in grado di coinvolgere cittadini, scuole, enti culturali e archivi storici.

Tra gli obiettivi messi in evidenza da Calderoni: la necessità di prevedere risorse dedicate nei bilanci 2027 e 2028, l’istituzione di un Comitato di coordinamento delle celebrazioni, e l’apertura di un’interlocuzione stabile con il Ministero della Cultura, affinché il centenario possa ottenere riconoscimento e sostegno anche a livello nazionale.

«Il centenario di Giolitti non è solo un anniversario da ricordare — conclude Calderoni —. È un’opportunità per guardare alle nostre radici e costruire un percorso che unisca storia, territorio e partecipazione. La Regione ha il dovere di esserci e di guidare questo lavoro, perché Giolitti è davvero un patrimonio del Piemonte e dell’Italia».