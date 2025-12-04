Cuneo, le piante in via Bersezio verranno tagliate: "Non ci sono altre strade percorribili"

Un confronto ampio e costruttivo si è svolto nel pomeriggio di ieri, 3 dicembre,a Cuneo tra i rappresentati di alcune associazioni ambientaliste (Legambiente, Lipu, Di piazza in piazza e Sos cedri), accompagnate dal consigliere comunale Ugo Sturlese, e l’assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis accompagnato a sua volta dai responsabili dell’Ufficio verde pubblico, l’ing. Walter Martinetto e la dottoressa forestale Giulia Sineo. L’incontro è nato - a seguito della “diffida” a procedere con il taglio delle piante in via Bersezio, pubblicata nella mattina del 3 dicembre dal Consigliere Sturlese - per spiegare le ragioni che hanno portato alla decisione di procedere all’abbattimento dei quindici esemplari di Sophora Japonica in via Bersezio, nel tratto tra corso Santarosa e via Negrelli.

La responsabile Giulia Sineo ha illustrato il percorso di indagine attuato, nel rispetto del protocollo SIA previsto dalla Società Italiana d’Arboricoltura (sezione italiana della International Society of Arboricolture), e gli esiti delle analisi perizie eseguite da tecnico abilitato esperto, che collocano le piante nella fascia di pericolosità alta o medio alta. La scelta di rimuoverle ha quindi alla base un dato oggettivo e una preoccupazione per la sicurezza di persone e cose, rispetto ad alberi per cui la cura sarebbe sostanzialmente inefficace, non risolutiva, e quindi inutilmente dispendiosa. Sbrancamenti ripetuti sono già stati registrati e il timore è che, data la fragilità delle piante attaccate da agenti patogeni, e per buona parte marcescenti, agenti atmosferici intensi (neve e vento in particolare) possa provocare ulteriori distacchi di rami e/o ribaltamenti.

A seguito della illustrazione delle relazioni tecniche, anche le associazioni ambientaliste hanno espresso condivisione della scelta. Al tavolo sono stati portati contributi e osservazioni su una serie di temi legati al tema del verde e della comunicazione.

“Ringrazio le associazioni ambientaliste per la loro attenzione e preoccupazione per quanto si muove sul territorio”, ha commentato l’assessore Gianfranco Demichelis. “L’incontro ha dato modo di condividere le ragioni delle nostre scelte. Tagliare una pianta è una decisione a cui arriviamo quando non ci sono altre strade percorribili, come in questo caso, quando la posizione delle piante rende prioritaria una preoccupazione di sicurezza. In via Bersezio sta avvenendo un intervento di riqualificazione, che prevede la predisposizione di un impianto di irrigazione e, come sempre, la ripiantumazione di altri alberi per investire in nuove risorse verdi per la città. Ringrazio gli uffici che, con competenza, curano le oltre 15 mila piante che sono nel perimetro della nostra città”.