Solidarietà | 04 dicembre 2025, 17:45

A San Rocco Castagnaretta torna la bancarella missionaria "Aiutiamo chi ti aiuta"

Nei giorni 6 dicembre prima e dopo la messa delle 17,30 e 7 e 8 prima e dopo la messa delle 11,15, nella Chiesa Parrocchiale verrà proposta una ricca esposizione di articoli da regalo, manufatti ed addobbi natalizi

“Aiutiamo chi aiuta“: ritorna, con questo slogan, l’annuale Bancarella Missionaria di san Rocco Castagnaretta.

Nei giorni 6 dicembre prima e dopo la messa delle 17,30 e 7 ed otto dicembre prima e dopo la messa delle 11,15, nella Chiesa Parrocchiale di piazzale don Marro, verrà proposta una ricca esposizione di articoli da regalo, manufatti ed addobbi natalizi, realizzati con passione e dedizione a cura del gruppo bancarella missionaria.

Quanto ricavato andrà anche quest’anno a sostenere le religiose impegnate nella prima accoglienza dei migranti a Lampedusa, consegnato a suor Antonietta Papa. È possibile che una di esse venga nella prossime settimane a San Rocco a raccontare la sue esperienze di accoglienza dei migranti, esperienza che alcuni giovani, accompagnati dal parroco don Carlo hanno potuto toccare con mano a settembre direttamente sul campo, a Lampedusa.



 

