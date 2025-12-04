 / Sport

Sport | 04 dicembre 2025, 14:57

ATLETICA / Gemetto e Gerbeti tra i convocati per gli Europei di cross

La manifestazione è in programma domenica 14 dicembre in Portogallo. Nella squadra azzurra la cuneese della Caivano Runners Valentina Gemetto e Amorin Gerbeti dell'Atletica Saluzzo

Valentina Gemetto

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha ufficializzato la squadra azzurra che prenderà parte ai campionati europei di cross in programma domenica 14 dicembre a Lagoa in Portogallo.

Dei 42 atleti convocati, cinque sono gli atleti piemontesi tra cui il campione europeo in carica della staffetta mista Pietro Arese (Fiamme Gialle) chiamato, insieme a Sebastiano Parolini, Gaia Sabbatini e Marta Zenoni, a difendere il titolo.

Nella prova assoluta femminile, insieme alla capitana Nadia Battocletti, saranno impegnate la cuneese della Caivano Runners Valentina Gemetto, e la portacolori dell’Esercito Elisa Palmero, entrambe già azzurre agli Europei di Antalya 2024. 

Convocati invece tra gli U23 Amorin Gerbeti (Atl. Saluzzo), alla seconda convocazione in azzurro in stagione e in carriera, e Chiara Munaretto (Futuratletica Piemonte), in gara agli Europei di cross per il secondo anno consecutivo.

Amorin Gerbeti (foto fidal piemonte)

fidal piemonte

