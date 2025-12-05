Patti di collaborazione a Cuneo, la lista Beni Comuni rivendica la svolta: "Un traguardo che abbiamo sostenuto per anni"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In questi giorni a Cuneo l’amministrazione sta presentando ai cittadini 'patti di collaborazione' che sono la possibilità concreta per cittadini, associazioni e comitati di quartiere di prendersi cura, gestire e rigenerare aree e beni comuni. In questo contesto, la lista civica Cuneo per i Beni Comuni vuole sottolineare con forza il valore storico dell’approvazione del nuovo Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni entrato in vigore il a luglio 2025.



Questo Regolamento non è un semplice atto formale: è la cornice normativa che riconosce la cittadinanza attiva come protagonista nella cura e valorizzazione del bene comune; consente di firmare veri e propri 'patti di collaborazione' con l’amministrazione comunale, per gestire in modo condiviso spazi pubblici, aree verdi, strutture dismesse, servizi alla comunità e iniziative di socialità.



In questi giorni di confronto e discussione, riteniamo importante ricordare che: i patti di collaborazione sono possibili grazie al Regolamento che noi abbiamo sostenuto e proposto con costanza nel corso di questi anni. Il modello di 'amministrazione condivisa' vuole essere un ponte tra istituzione e cittadini: non un gesto straordinario, ma una modalità ordinaria di cura, partecipazione e corresponsabilità.



Per questo, Cuneo per i Beni Comuni dichiara con orgoglio di esser parte attiva di questa svolta: riteniamo che l’approvazione del Regolamento e l’avvio di patti di collaborazione possano rappresentare un punto fondamentale verso una Cuneo più partecipata, vivibile e comunitaria.



Un ringraziamento va al consiglio comunale che con responsabilità ha sostenuto e votato il Regolamento, per aver condiviso questa direzione di fiducia verso la cittadinanza.



Allo stesso tempo, lanciamo un appello: ora servono impegno concreto e investimenti. È indispensabile che l’Amministrazione comunale lavori seriamente per dare attuazione a questi strumenti: comunicare in modo chiaro e capillare alla cittadinanza gli spazi e le modalità di partecipazione; mettere a disposizione risorse, supporto tecnico e procedurale; accompagnare con trasparenza ogni proposta di collaborazione.

Ci auspichiamo che la Maggioranza realizzarli in un percorso concordato con la minoranza che l'ha preparato, sollecitato e promosso da tempo.



Solo così i patti di collaborazione non resteranno parole, ma diventeranno progetti reali, attivi, partecipati, utili per la città e per chi la vive ogni giorno.

Lista Civica Cuneo per i Beni Comuni"