Centallo saluta Marco Sperandio, “Meo”, biker dal cuore generoso

Centallo si prepara a dare l’ultimo saluto a Marco Sperandio, conosciuto da tutti come Meo, scomparso troppo presto all’età di 46 anni. Una notizia che ha colpito profondamente la comunità, lasciando un grande vuoto tra familiari, amici e tra i tanti che negli anni avevano incrociato il suo sorriso e la sua presenza calorosa.

La passione per i motori, per il tempo trascorso in compagnia e per le iniziative solidali lo aveva portato a fondare, assiema ad altri amici, l'associazione "5 Pieghe”, con cui aveva condiviso strade, eventi e un modo di vivere fatto di appartenenza e amicizia.

I funerali si svolgeranno sabato 6 dicembre alle 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di Centallo, con partenza dall’Istituto San Camillo. Seguirà la cremazione al Tempio Crematorio di Magliano Alpi. Stasera alle 19 il Rosario,

Marco lascia la sorella Ines con Michele, Michela, Milena, Manuela, Roberto e Davide, gli adorati nipoti Luca, Andrea e Anna, la zia Teresina e tutti i parenti che oggi ne piangono la scomparsa. Un dolore profondo, che trova però conforto nelle tante testimonianze di vicinanza giunte in queste ore.

La famiglia chiede di non inviare fiori, ma di trasformare il ricordo in gesti di solidarietà, nel segno delle “opere di bene”: un modo per continuare a far vivere ciò che Marco ha sempre incarnato, ovvero l’attenzione per gli altri.