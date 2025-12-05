LàBoves insegna a comunicare sui social: laboratorio gratuito di Instagram marketing

LàBoves propone un laboratorio di social media marketing dedicato a ragazzi e ragazze dai 12 anni in su, con l'obiettivo di creare e gestire insieme il profilo Instagram della biblioteca. L'iniziativa, condotta dal professionista Marco Malinki, si terrà ogni martedì dalle 17 alle 18.30 nelle date 9 e 16 dicembre, per proseguire poi il 13, 20 e 27 gennaio.

Durante il laboratorio, i partecipanti potranno scoprire come utilizzare correttamente i social network, imparando a costruire l'identità di un profilo Instagram autentico e riconoscibile. Insieme elaboreranno un piano editoriale per organizzare i contenuti e realizzeranno foto, video, reels e stories con il supporto di un professionista. Un'occasione per acquisire competenze pratiche nella gestione dei commenti e nell'interazione con il pubblico.