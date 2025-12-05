Primi passi in gara per alcuni atleti del KODOKAN Cuneo

Domenica 30 novembre il Kodokan Cuneo ha partecipato a una piccola gara organizzata a Vaccheria (Alba), un appuntamento semplice e dall’atmosfera familiare, pensato soprattutto per far vivere ai più piccoli le loro prime emozioni sul tatami. All’evento erano presenti solo tre palestre: il Kodokan Cuneo, un’altra società della provincia e il gruppo organizzatore di Alba.

La scelta è stata chiara fin da subito: portare in gara gli atleti alle prime armi, quelli che hanno iniziato quest’anno o che non avevano ancora mai vissuto una competizione vera. Il Kodokan si è presentato con 8 bambini, tutti molto emozionati, ma altrettanto desiderosi di capire cosa significhi partecipare a un incontro ufficiale.

Gli unici tre con un po’ più di esperienza erano Sebastiano, Gabriel, Martínez e Giacomo, che in passato avevano già disputato altre gare. Per tutti gli altri si è trattato dell’esordio assoluto, un momento importante per prendere confidenza con l’ambiente, le regole e il clima delle competizioni.

La giornata è stata utile proprio per questo: far vivere un’esperienza nuova, conoscere altri bambini, misurarsi con piccoli avversari e capire cosa hanno imparato in queste prime settimane di allenamento. Nessuna pressione sul risultato, solo la voglia di crescere, divertirsi e “provare”, perché è così che i giovani judoka costruiscono passo dopo passo sicurezza e fiducia.

Tutti sono stati molto bravi, hanno mostrato coraggio, educazione e rispetto, confermando quanto il lavoro fatto in palestra stia gettando basi solide.