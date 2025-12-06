NUOTO / Europei vasca corta, per Curtis storico bronzo nei 100 sl: "Stanchissima ma orgogliosa"

Sara Curtis, in una serata da wonder woman, conquista una medaglia di bronzo nei 100 stile libero, storica per l’Italnuoto perché non c'era mai stata. Una finale perfetta quella della cuneese che ritocca ulteriormente il record italiano in 51"26 limando il 51”29 siglato in semifinale; crono che ha cancellato il 52"10 di Federica Pellegrini registrato alla Coppa Brema nel 2019. Davanti all’azzurra ci sono l'olandese Marrit Steenbergen con l'ennesimo record europeo in 50"42 e la francese Beryl Gastaldello in 50"60.

"Sono contentissima, perché sono raffreddata da qualche giorno e il programma di questi europei non è ottimale per me - spiega Curtis, allenata in Italia da Thomas Maggiora alla Rai - Non posso che essere felice per la mia prima medaglia individuale internazionale. Sono stanchissima ma orgogliosa di quello che sto facendo".

Un Europeo incredibile quello della nuotatrice saviglianese - oro con la 4x50 sl mixed, con la 4x50 mista mixed e argento con la 4x50 sl - in una serata da incorniciare; perché in apertura di serata Curtis ha conquistato il pass per la finale dei 50 stile e quello dei 50 dorso - entrambi con record italiano - e il tutto in novantacinque minuti, per l’azzurra da settembre trasferitasi alla Virginia University dov’è seguita da Todd DeSorbo. (Emr/Adnkronos)