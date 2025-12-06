 / Attualità

Attualità | 06 dicembre 2025, 07:54

A Prazzo è in arrivo la quinta edizione del Mercatino di Natale

Appuntamento l’8 dicembre con le consuete bancarelle e alle ore 18 l'accensione del gigantesco albero di Natale. Novità quest’anno sarà il nuovo presepe stilizzato

A Prazzo, in Alta Valle Maira, la quinta edizione del Mercatino di Natale è ormai alle porte e nell’aria si respira tutta l’emozione.

Appuntamento lunedì, l’8 dicembre, con le consuete bancarelle natalizie nelle antiche vie di Prazzo Superiore. Anche quest’anno non mancheranno musica, allegria e tanti prodotti tipici, con grandi e piccini immersi in una delle Valli più caratteristiche del nostro territorio.

Alle ore 18 è prevista l'accensione del gigantesco albero di Natale: un abete rosso vivo alto ben 34 metri, che illuminerà il paese nel periodo delle festività natalizie grazie ai suoi 720 metri di catenarie con 7.200 luci a LED a basso consumo.

Ma non è tutto, perché quest'anno ci sarà un'altra importante novità: il nuovo presepe stilizzato. Sarà allestito ai piedi dell'albero e che sarà anch'esso costruito con catenarie di luci LED a basso consumo.

“La magia del Natale illuminerà così questo luogo meraviglioso ed i cuori di tutti. Vi aspettiamo!” È l’invito da parte del sindaco Gabriele Lice.


 

Beatrice Condorelli

