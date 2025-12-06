A Prazzo è in arrivo la quinta edizione del Mercatino di Natale

A Prazzo, in Alta Valle Maira, la quinta edizione del Mercatino di Natale è ormai alle porte e nell’aria si respira tutta l’emozione.



Appuntamento lunedì, l’8 dicembre, con le consuete bancarelle natalizie nelle antiche vie di Prazzo Superiore. Anche quest’anno non mancheranno musica, allegria e tanti prodotti tipici, con grandi e piccini immersi in una delle Valli più caratteristiche del nostro territorio.



Alle ore 18 è prevista l'accensione del gigantesco albero di Natale: un abete rosso vivo alto ben 34 metri, che illuminerà il paese nel periodo delle festività natalizie grazie ai suoi 720 metri di catenarie con 7.200 luci a LED a basso consumo.



Ma non è tutto, perché quest'anno ci sarà un'altra importante novità: il nuovo presepe stilizzato. Sarà allestito ai piedi dell'albero e che sarà anch'esso costruito con catenarie di luci LED a basso consumo.



“La magia del Natale illuminerà così questo luogo meraviglioso ed i cuori di tutti. Vi aspettiamo!” È l’invito da parte del sindaco Gabriele Lice.



