Riparte la stagione sulla neve: lo Sci Club Dronero presenta corsi, gite e novità

Domani, domenica 7 dicembre, a partire dalle 15:30, la sala polivalente Milli Chegai ospiterà l’inaugurazione ufficiale della nuova stagione invernale dello Sci Club Dronero. Una giornata che si inserisce nel clima festoso dei mercatini di Natale, richiamando famiglie, giovani, appassionati di sci e tutti coloro che vivono lo sport come un modo per stare insieme.

Per lo Sci Club è un momento importante, anche perché segna il ritorno alla guida di Maurizio Bagnaschi, di nuovo presidente dopo quindici anni. In queste settimane ha ritrovato un ambiente vivace e una squadra di ragazzi e veterani motivati che stanno lavorando con energia per offrire un programma ricco e alla portata di tutti.

"Tornare dopo così tanto tempo e vedere un gruppo così motivato" racconta Bagnaschi " è una bella cosa. Si percepisce la voglia di fare bene e di costruire una stagione che sia davvero per tutti. Questo club ha una storia lunga nata nel 2004 e merita di essere portato avanti con entusiasmo e responsabilità."

L’inaugurazione di domani darà il via ufficiale alle iscrizioni, che resteranno aperte fino al 22 dicembre, anche online sul sito snowskidronero.it . Sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio tutte le proposte della stagione: i corsi di sci alpino, pensati per bambini, ragazzi e adulti, e le attese gite sulla neve, da sempre uno dei momenti più apprezzati dagli iscritti.

I corsi di sci ripartiranno il 17 gennaio 2026 a Limone Quota 1400, con sei lezioni da due ore ciascuna nelle giornate di sabato pomeriggio. Ogni gruppo sarà composto da 6 a 10 partecipanti, così da garantire un buon livello di qualità dell’insegnamento . I corsi sono organizzati in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Dronero e con il contributo della Banca di Caraglio, un sostegno prezioso che permette di mantenere costi accessibili.

Le quote di iscrizione sono studiate per essere sostenibili per le famiglie:

– 200 € per la categoria Baby (nati 2019-2020),

– 250 € per ragazzi e adulti,

– 60 € per gli accompagnatori che usufruiscono solo del bus.

La quota comprende il viaggio A/R, sei skipass pomeridiani, e uno snack a fine lezione per i più piccoli .

Uno degli aspetti su cui il presidente insiste è il valore della collaborazione con il territorio.

"Senza gli sponsor" sottolinea Bagnaschi "non riusciremmo a mantenere questi prezzi. Il loro contributo è un aiuto concreto alle famiglie e a tutti i ragazzi droneresi che vogliono avvicinarsi allo sci. È un esempio reale di come un’impresa possa avere un ruolo sociale, sostenendo iniziative che fanno vivere la comunità".

Durante l’inaugurazione verranno presentati anche i gadget della stagione, le attività collaterali e tutte le iniziative pensate per far crescere il gruppo, non solo sul piano sportivo ma anche su quello umano.

Oltre ai corsi tornano anche le gite domenicali, con servizio bus e skipass inclusi. Tra le prime destinazioni della stagione ci saranno Pra Loup, con partenze da Dronero e Caraglio, e altre località che verranno comunicate man mano. Le gite sono pensate per permettere a tutti, anche a chi non scia ma vuole accompagnare la famiglia, di vivere una giornata in montagna in totale comodità.

Tra le novità più attese della stagione c’è anche la Mini Settimana Bianca, un’occasione pensata per chi desidera vivere qualche giorno sulla neve senza affrontare i costi e i tempi di una settimana completa. La proposta prevede 4 giornate di sci e 4 notti in pensione completa, con partenza fissata dal 27 febbraio al 3 marzo 2026, all’interno del TH Resort Marilleva, struttura moderna e accogliente situata direttamente nella Ski Area Madonna di Campiglio.

Le quote includono soggiorno e viaggio A/R in minibus, un modo comodo per raggiungere le piste senza pensieri. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 dicembre 2025, salvo esaurimento posti, con un acconto di 300 euro e il tesseramento all’associazione come requisito per partecipare.

Questa proposta è pensata per famiglie, gruppi di amici e per chi vuole godersi un periodo di sci in una delle località più apprezzate delle Dolomiti di Brenta. Marilleva offre collegamenti rapidi con le piste di Madonna di Campiglio, Folgarida e Marilleva stessa, regalando panorami unici e piste adatte a tutti i livelli.

Per chi desidera iscriversi o semplicemente conoscere meglio lo Sci Club, l’invito è a partecipare senza timori. Il clima è quello di sempre: una grande famiglia che condivide la passione per la neve e che accoglie con piacere chiunque voglia unirsi.