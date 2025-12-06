The Christmas Joy a Saluzzo con il trenino dello shopping

The Christmas Joy: domani a Saluzzo si entra nella atmosfera del Natale, con i negozi aperti tutto il giorno e il trenino itinerante dello shopping (a cura del CCN in collaborazione con @tecnocasa) che dalle 14 girerà in tuute le vie cdentrali della città.

Sono previste animazioni natalizie, l'area gonfiabili, il trono di Babbo Natale, baby dance, truccabimbi, laboratori artistici e creativi, giochi di una volta. Punti Ristoro con cioccolata calda, panettoni, vin brulè, formaggi e salumi.

I bambini ( dai 3 agli 11) con le loro famiglie potranno essere coinvolti in una iniziativa della Fondazione Scuola APM.

E' un percorso itinerante, tra musica e magia con inizio alle 10, 11, 14.30, 15.30, 16.30.

Si intitola "Niva e la magia della musica": l’elfa Niva ha combinato un pasticcio: proprio alla vigilia delle feste ha... perso i Suoni del Natale! Per fortuna non è sola: una misteriosa mappa un po’ capricciosa, un gruppo di amiche molto particolari e soprattutto i bambini la aiuteranno in un’avventura musicale piena di risate, giochi e piccoli momenti di meraviglia.

I partecipanti saranno coinvolti in prima persona: canteranno, suoneranno, giocheranno con la musica e faranno scoperte inattese! Un viaggio divertente, interattivo e scintillante, perfetto per entrare nello spirito delle feste con energia, fantasia e tanta, tanta allegria,

Per prenotazioni https://forms.gle/UEeJ5qSvohHwaZkDA Info e prenotazioni ritmi@consonanteapm.it

Il calendario Il tuo Natale a Saluzzo, vede una data importante lunedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata.

<figure class="image"> </figure>Dalle 9 per tutto il giorno il centro cittadino sarà animato dai Mercatini del natale, tra negozi aperti e banchi di strenne natalizie. Non mancherà la musica, il divertimento e tanto gusto con Giocolegno, Dino Tron e le cornamuse natalizie, Mago Bingo con lo spettacolo “Il Rompibolle”

Anche lunedì 8, la scuola Apm ripropone il percorso per bambini e famiglie Niva e la magia della musica.

● Martedì 9 dicembre alle 18 al Il Quartiere - P.zza Montebello 1 Le Classi di Chitarra della Scuola Suzuki, saranno in concerto con la direzione a cura di Francesca Galvagno ed Emanuele Buono

Alle 21 al Cinema Teatro M. Olivero, Via Palazzo di Città 15 il Concerto di Fanfara ad ingresso gratuito