Piemonte, sei nuovi tirocini a Bruxelles: la Regione apre la selezione 2026

La Regione Piemonte rilancia il suo impegno nella formazione europea e apre una nuova selezione per sei posti di tirocinio – curriculare o extracurriculare – da svolgersi presso l’Ufficio di Bruxelles. Gli stage partiranno il 1° marzo 2026 e avranno una durata complessiva di quattro mesi, durante i quali i partecipanti affiancheranno i funzionari regionali nelle attività di pubbliche relazioni e affari europei.

Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre, seguendo le modalità pubblicate sul portale regionale bandi.regione.piemonte.it. Per i tirocini extracurriculari è prevista un’indennità mensile lorda di 1.000 euro; la stessa cifra sarà riconosciuta come rimborso forfettario ai curriculari. Entrambe le tipologie riceveranno inoltre un contributo di 250 euro per la mobilità iniziale e finale.

Il presidente Alberto Cirio sottolinea il valore dell’iniziativa: “Anche quest’anno abbiamo scelto di attivare i tirocini presso il nostro ufficio di Bruxelles, che in questi anni hanno coinvolto decine di ragazzi. L’obiettivo è offrire loro la possibilità di venire in contatto con le strutture comunitarie, consolidare una formazione specifica e favorire una maggior conoscenza delle opportunità lavorative offerte dal settore delle politiche europee. È un’opportunità che offriamo ai nostri giovani e al nostro Piemonte.”

Quella appena avviata è la settima selezione proposta dalla Regione. Le precedenti hanno attirato centinaia di candidature e portato alla scelta di 36 tirocinanti: 24 donne e 12 uomini, tutti provenienti dall’Università di Torino, in particolare dai corsi di Scienze Internazionali, European Legal Studies, Giurisprudenza, Scienze del Governo, Area and Global Studies, Scienze amministrative e giuridiche, Comunicazione Pubblica e Politica, Applied Economics and Markets. Il 71% ha svolto un tirocinio extracurriculare.