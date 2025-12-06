Conitours presenta il Calendario 2026: un omaggio alla natura della Granda e all’impegno per la promozione del territorio

Conitours, il Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo, presenta il Calendario 2026, un progetto editoriale che unisce arte, natura e promozione del territorio, valorizzando la straordinaria biodiversità della provincia di Cuneo attraverso le emozionanti fotografie naturalistiche di Maurizio Zarpellon.

Il calendario, dal titolo “Nel cielo della Granda”, propone dodici scatti d’autore dedicati agli uccelli che popolano montagne, fiumi, zone umide e pianure del Cuneese. Ogni mese è accompagnato da una scheda descrittiva delle specie ritratte: dal tarabusino al merlo acquaiolo, dal gruccione al grifone, dalla ghiandaia marina al pettirosso. Un percorso visivo e culturale che vuole trasmettere meraviglia, rispetto e consapevolezza verso gli ambienti naturali che caratterizzano il territorio.

Un anno di progetti, sinergie e nuovi traguardi

Il Calendario 2026 si apre con una pagina speciale dedicata al bilancio delle attività 2025, un anno particolarmente intenso per Conitours: fiere internazionali, workshop, roadshow, attività di promozione outdoor, eventi esperienziali, sviluppi progettuali del cammino RivierALP, appuntamenti enogastronomici come Mille Luci nel Piatto, promozione dell’Alta Via del Sale e partecipazione alle più importanti manifestazioni del settore in Italia ed Europa.

Queste iniziative hanno rafforzato la presenza del territorio sui principali mercati turistici, grazie alla collaborazione con Regione Piemonte, ATL del Cuneese, Visit Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo e i consorzi turistici regionali.

Il 2026 si apre quindi all’insegna di nuove opportunità, progettualità innovative e una visione condivisa: rendere il Cuneese una destinazione turistica sempre più attrattiva, sostenibile e competitiva.

Un progetto realizzato grazie al sostegno del territorio

Il calendario è stato realizzato da Conitours con il contributo di numerose realtà del territorio, tra cui Clinica Dentale Salzano e Tirone, REbuilding S.r.l., Garelli Automobili S.r.l. ,Banca di Caraglio e acqua Sant’Anna, e con il progetto grafico di Tipografia Jollygraf di Villanova Mondovì.

Un lavoro corale che testimonia la volontà di investire insieme nella valorizzazione dell’identità locale e nella promozione del Cuneese come destinazione turistica di qualità.

“Con questo calendario – afferma il Presidente Beppe Carlevaris – vogliamo celebrare la bellezza autentica della nostra provincia e il lavoro di una comunità che ogni giorno contribuisce alla crescita del turismo cuneese.”

Per ulteriori informazioni:

CÔNITOURS – Cuneo Alps Experience

Via Pascal, 7 – 12100 Cuneo

Tel. 0171 696206 – 0171 698749

https://www.cuneoalps.it/