Curiosità | 06 dicembre 2025, 11:10

La Luna Fredda bacia il massiccio del Gran Paradiso ed è spettacolo!

Lo splendore della natura è stato catturato nella mattina di oggi, 6 dicembre, dal fotografo Valerio Minato

Foto di Valerio Minato

Il romantico bacio tra la Luna Fredda e il massiccio del Gran Paradiso. Lo splendore della natura è stato catturato nella mattina di oggi, 6 dicembre, dal fotografo Valerio Minato, con uno scatto che lascia senza fiato. La montagna incontra la Luna in fase di piena e sembra offrirsi a lei in un tenero atto d'amore. Uno spettacolo per gli occhi e anche per il cuore.

Silvia Gullino

