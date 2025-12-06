La Luna Fredda bacia il massiccio del Gran Paradiso ed è spettacolo!

Il romantico bacio tra la Luna Fredda e il massiccio del Gran Paradiso. Lo splendore della natura è stato catturato nella mattina di oggi, 6 dicembre, dal fotografo Valerio Minato, con uno scatto che lascia senza fiato. La montagna incontra la Luna in fase di piena e sembra offrirsi a lei in un tenero atto d'amore. Uno spettacolo per gli occhi e anche per il cuore.