Da Chiapella dal 1963 il Natale profuma di casa: nel negozio di corso Galileo Ferraris tante idee regalo, tutte bellissime

"Regala un Natale che profuma di casa".

Perché non c'è Natale, a Cuneo, senza le vetrine ricolme di idee regalo e articoli per la casa di Chiapella dal 1963, da oltre sessant'anni punto di riferimento per il mondo della cucina, della casa e dell'arredo.

Lo store, nei decenni, si è continuamente rinnovato, restando però sempre fedele a se stesso: i marchi di prestigio, l'ottimo rapporto qualità/prezzo da sempre garantito, l'offerta attenta e selezionata e l'insostituibile attenzione al cliente, la vera forza dell'azienda.

Tutto questo, in centoventi metri quadri di esposizione su due piani. E nelle vetrine online, perché Chiapella dal 1963 è attivissimo su Facebook e Instagram e utilizza whatsapp per comunicare tutte le novità e le informazioni ai propri Clienti, oltre ad avere un sito web ricco e costantemente aggiornato.

Luca Chiapella ci guida tra i marchi presenti in negozio. Ci sono i punti fermi, da anni: Brandani, di cui il negozio è esclusivista; dal 2013 è Barazzoni Point, l’azienda di pentolame e strumenti di cottura che dal 1903 è il simbolo del cookware e del made in Italy, Foppapedretti come riveditore ufficiale, Egan, Emsa, Microplane, WD Lifestyle, Agave Quadri e altre primarie aziende. "Lavoriamo principalmente con aziende italiane. Anche per il caffè, siamo rivenditori di macchine e capsule Illy", spiega.

Punti fermi ma anche tante novità e curiosità. Tra queste, "Le cene stellate", le box con ingredienti e istruzioni per preparare a casa piatti ispirati a quelli dei ristoranti stellati, per vivere una serata da chef, guidati passo passo, nella preparazione, nientemeno che da Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Gualtiero Marchesi e altri chefs stellati. Un successo garantito. Meno impegnativa, ma comunque di grande effetto, un'altra idea regalo: le buste di cocktail artigianali pronte da bere di Spirito Cocktails. Si scuote la busta, si apre, si versa il contenuto in abbondante ghiaccio e voilà, il gioco è fatto.

Un'idea regalo magica e allegra è la nuova linea di STITCH @Disney by EGAN! Se ami Stitch, non puoi perderti questa collezione super simpatica e colorata! Ma non finisce qui. Tra le idee regalo più originali, sempre di casa EGAN, c'è HUMAN ESSENCE: i propri animali preferiti trasformati in protagonisti di opere d'arte uniche! Tazzine, mug, piatti, vassoi e stampe d’arredo. Ogni pezzo è pensato per rendere la casa o la quotidianità ancora più speciale e divertente!

Non mancano regali più raffinati, come la prestigiosa coltelleria o l'eleganza senza tempo delle collezioni tavola in fine porcellana per una “mise en place” che stupirà i vostri ospiti!

Ma per non perdersi davvero nulla, cliccando qui è consultabile il catalogo per questo Natale 2025

Scorri tra le tante proposte e idee, scegli e vai in negozio, dove Luca Chiapella e il suo staff sapranno guidarti e consigliarti al meglio, qualunque sia la tua esigenza e il tuo budget.

"Siamo social e tecnologici, ma amiamo il contatto diretto. Nel nostro negozio sono accettate tutte le forme di pagamento digitali, utilizziamo whatsapp per le comunicazioni e, cosa molto apprezzata, effettuiamo consegne a domicilio o con corriere convenzionato. La nostra forza è nella personalizzazione del servizio al Cliente. Invitiamo i cuneesi e i turisti e venirci a trovare in Corso Galileo Ferraris 19, ci troveranno pronti a soddisfare richieste e desideri o a trovare il regalo su “misura”. Ribadisco: la nostra forza è il contatto umano e la personalizzazione del servizio, che restano valori insostituibili, per noi e per i nostri Clienti, da oltre 60 anni!".

Per scoprire tutte le offerte e le novità del Natale

https://chiapellacuneo.it/

https://www.facebook.com/chiapellacuneo/?locale=it_IT

https://www.instagram.com/chiapella_dal_1963/