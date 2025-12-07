Coinvolta nell'incidente a Bra il 3 dicembre scorso, i genitori: "Grazie di cuore a chi l'ha soccorsa"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento dei genitori della giovane coinvolta nell'icidente stradale avvenuto a Bra in strada Falchetto lo scorso 3 dicembre.

"A seguito dell'incidente avvenuto in strada Falchetto a Bra nella serata di mercoledì 3 dicembre io e mio marito, approfittiamo del vostro canale di comunicazione per ringraziare pubblicamente le persone che si sono fermate e hanno prestato soccorso a nostra figlia, da chi l'ha estratta dall'auto, alla signora che l'ha rassicurata e che ha aspettato con lei il nostro arrivo e quello dei soccorsi.

Tutto il personale sanitario tempestivamente intervenuto e i medici e gli infermieri del pronto soccorso di Verduno, nonostante l'enorme carico di lavoro, ci hanno dedicato tutte le attenzioni del caso eseguendo tutti gli accertamenti necessari senza tralasciare nulla.

Un grazie di cuore ancora a tutti ".