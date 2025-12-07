A Ceva torna la magia del presepe nella grotta di Lourdes

Oggi, dopo la messa delle 9,30, il parroco don Franco Bernelli ha benedetto il presepe allestito nella grotta della Madonna di Lourdes, sul sagrato della chiesa dei Cappuccini a Ceva.

La Natività è stata allestita, utilizzando in parte le antiche statue dei frati e in parte pezzi recenti, per la prima volta impiegando un anfratto della grotta stessa al posto della tradizionale capanna. L’ambientazione è posta su più piani e dislivelli, con sottofondo di muschio e paglia.

A curare la realizzazione Alessandro Zitta e Giorgio Raviolo, con la collaborazione di altri volontari. Il presepe (che di sera è illuminato) si può ammirare in qualsiasi momento, in quanto è all’aperto.

