Attualità | 07 dicembre 2025, 18:00

Centro storico di Saluzzo: la chiesa di San Bernardo torna ad ospitare il presepe

L’allestimento è opera di Carlandrea Garnero, 15 anni, liceo classico Bodoni. Visitabile i pomeriggi dei giorni festivi dall’Immacolata fino al 18 gennaio

In presepe di Carlandrea Garnero nella chiesa di San Bernardo nell'alto centro storico di Saluzzo

Nella Chiesa di San Bernardo, nell’alto centro storico di Saluzzo, durante le domeniche delle festività natalizie, a partire da domani lunedì 8 dicembre torna a vivere un suggestivo presepe. E, si apre per la prima volta dopo i restauri.  

Il presepio è opera di Carlandrea Garnero, 15 anni, studente del liceo classico Bodoni, che l'ha realizzato con l’aiuto dei fratelli  e della mamma Maria Grazia.

"Un presepe tutto artigianale - sottolinea parlando delle caratteristiche - con alcune casette realizzate da lui stesso e statue acquistate in mercatini o del patrimonio di famiglia. In casa sua allestire la Natività in attesa del Natale,  è sempre stata una tradizione importante e un momento significativo.

Anche il muschio, i tronchi, le pianticelle sono dello storico giardino di casa Garnero, in via Pusterla, dove per la posizione soleggiata vista Monviso crescono anche i capperi.

Il presepe all’interno della chiesa allestito con il consenso di don Beppe Dalmasso parrocco della chiesa di Sant’Agostino ( a cui l’edificio religioso è collegato) sarà visitabile dalle 14 alle 16 dei festivi a partire dall’8 dicembre fino al 18 gennaio.

La chiesa, chiusa al culto e oggetto in questi anni di interventi di recupero e restauro di opere  d’arte, è  stata importante a Saluzzo: dal 1554 per tre secoli fu parrocchia del borgo di San Martino. 

La Natività  era già stato allestita alcuni anni fa, prima del Covid, richiamando un buon numero di visitatori: è la prima apertura dopo i restauri della chiesa.

VB

