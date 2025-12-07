Limone Piemonte si illumina con il Maestro Lodola: arte, luci e musica con Simona Ventura e Giovanni Terzi

Dicembre è arrivato, le festività sono alle porte e anche Limone Piemonte attende il Natale, cambia ritmo e si prepara a sorprendere. Quest'anno un progetto spettacolare e inedito invade le strade della celebre località montana piemontese dal 5 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026: il “Presepe Pop” del Maestro Marco Lodola, un’iniziativa che si inserisce all’interno della più ampia manifestazione “Limone Piemonte, borgo d’arte e di luce”, promossa dall’Associazione Culturale Ego Bianchi, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e della Regione Piemonte, realizzata da VenturAcademy con Simona Ventura e Giovanni Terzi, a cura di L.i.f.t. S.p.A., con l’intento di portare arte contemporanea, musica e sport in un’unica esperienza coinvolgente.

Il Maestro pavese Marco Lodola, artista di fama internazionale, si è formato alle Accademie di Firenze e Milano, ispirandosi ai Fauves, Depero e Beato Angelico. Negli anni ’80 ha fondato, insieme ad altri artisti e con la teorizzazione del critico Renato Barilli, il Nuovo Futurismo, movimento che esalta la modernità con un linguaggio visivo dinamico e innovativo. Celebre per le sue sculture luminose pop, in plexiglass e dai colori vivaci, che rappresentano pin-up, motociclette, ballerine, icone della musica e del cinema, ha esposto in tutto il mondo e collaborato con brand come Dior, Fiat, Disney e artisti come Jovanotti e Fiorello. Nel 2020 ha portato il suo iconico presepe luminoso agli Uffizi di Firenze, per presentarlo poi in Piemonte nel 2025 in una versione natalizia.

Questo presepe moderno reinterpreta la Natività con figure iconiche dell'immaginario pop e illumina le facciate degli edifici che incorniciano Piazza del Municipio con incantevoli proiezioni artistico-scenografiche realizzate da Proietta. Tra i protagonisti del percorso immersivo luminoso, che avvolge il cuore del borgo in un'atmosfera di meraviglia, troviamo le grandi star della musica italiana e internazionale, come Lucio Dalla nel ruolo di Giuseppe e Gigliola Cinquetti in quello di Maria, affiancati da Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Renato Zero, Fiorello, Luciano Ligabue, Laura Pausini, Max Pezzali, Simona Ventura, Giovanni Terzi e dalle icone internazionali David Bowie e Freddie Mercury.

Non bisogna poi scordarsi di Benino, tradizionalmente presente nei presepi napoletani: il pastorello dormiente che sogna il presepe di cui è protagonista, ruolo affidato da Lodola a Renzo Arbore nel suo racconto contemporaneo dell'iconografia natalizia. "Ho scelto Benino perché il suo sonno non è semplice riposo: è un gesto creativo. È nel suo sogno che il presepe prende vita, che il miracolo della Natività trova una nuova forma. Mi affascina l’idea che tutto nasca da un’immaginazione silenziosa, dove sacro e contemporaneo si incontrano per dare origine a una rinascita spirituale. È lo sguardo di oggi che si posa su una tradizione antica e la risveglia", spiega il Maestro Lodola.

"È il quarto progetto che seguo per il Maestro Lodola, un artista straordinario. Questo 'Presepe Pop', un progetto già portato agli Uffizi di Firenze, qui, a Limone Piemonte, diventa davvero immersivo, facendo vivere a 360° ai turisti e agli abitanti del borgo il calore del Natale", commenta la progettista Sara Raponi.

Ad accendere il "Presepe Pop" due ospiti d'onore, Simona Ventura e Giovanni Terzi, che alle 18:30 di venerdì 5 dicembre hanno dato inizio all'esperienza suggestiva delle proiezioni artistiche. Grazie alla L.i.f.t. S.p.A., che ha accolto la VenturAcademy, il borgo è stato trasformato in un vero e proprio palcoscenico culturale. La VenturAcademy, fondata da Simona Ventura e Giovanni Terzi, è una realtà innovativa focalizzata sull'ideazione e realizzazione di eventi culturali, documentari e docufilm, senza contare le inchieste e le analisi sul tema dei diritti umani di The Global News, a cui fa da editore. Per il borgo piemontese ha creato un format originale con uno spazio culturale dove arte e musica dialogano con il territorio e le montagne circostanti: mostre, installazioni e performance musicali faranno vivere la magia dell'inverno a Limone Piemonte, regalando emozioni uniche oltre alle sciate sulle piste innevate.

[Simona Ventura con i fan]

"Limone Piemonte fa parte della mia adolescenza e della mia giovinezza: ero una sciatrice provetta, adesso non scio più dal 2007, però ai tempi battevo le piste del Piemonte e quella di Limone era la mia preferita. Venivo spesso con i miei amici e tornare qui oggi è emozionante. Grazie all'Amministrazione, grazie alla Riserva Naturale Limone Piemonte, grazie a L.i.f.t. S.p.A., grazie all'Associazione culturale Ego Bianchi, siamo riusciti a fare una cosa davvero strepitosa", ha dichiarato Simona Ventura.

[Da sinistra: Antonella Zanotti, Simona Ventura e Giovanni Terzi]

“Abbiamo accolto immediatamente il progetto non appena abbiamo letto la proposta. L'entusiasmo è grande: quest'anno abbiamo avuto l'opportunità con Simona e Giovanni di trovare un format singolare, che ci accompagnerà per tutto l'inverno, e le luci di Lodola sono una vera meraviglia. Limone rappresenta tradizione, eleganza e autenticità: elementi che dialogano perfettamente con arte contemporanea, musica d'eccellenza e giornalisti di risonanza. Le nostre piste, con oltre un metro di neve fresca naturale, sono state tra le prime ad aprire la stagione sciistica. Sport e Cultura sono un binomio potente: insieme possono trasformare l’esperienza dei nostri ospiti, ampliandola e rendendola unica”, ha affermato Antonella Zanotti, AD di L.i.f.t. S.p.A., società che gestisce lo Ski Resort della Riserva Bianca di Limone Piemonte, oltre a un albergo a 4 stelle con 68 camere e spa direttamente sulle piste e 5 chalet in quota. Il comprensorio sciistico si estende su un totale di oltre 80km di piste, dalle più semplici alle più tecniche, servite da diciassette impianti di risalita moderni ed efficienti. Alle piste dedicate principalmente allo sci da discesa si affianca un moderno snowpark, studiato per entusiasmare gli appassionati dello snowboard ma non solo.

[Da sinistra: Paolo Bongioanni, Antonella Mariotti, Antonella Zanotti, Simona Ventura e Giovanni Terzi]

"Vengo a Limone da quando avevo 14 anni, la amo profondamente. Organizzare questo evento ha rappresentato un momento particolarmente significativo per l'Associazione, poiché abbiamo aperto da poco la nostra seconda sede. Se la prima si trova a Cuneo in via Schiaparelli, abbiamo scelto di radicarci qui a Limone, con la missione di portare in questa comunità cultura, arte e spettacolo", ha commentato Fabrizio Quiriti, presidente dell'Associazione culturale Ego Bianchi. "Ritengo che Limone meriti particolare attenzione perché, dopo aver affrontato difficoltà significative - l'alluvione, la chiusura del tunnel del Tenda e le sfide del Covid - ha bisogno di una rinascita culturale, un risorgimento fatto di cultura, arte e proposte di qualità".

"Desidero ringraziare Ventura Academy, la L.i.f.t. S.p.A. e l’Associazione culturale Ego Bianchi per aver portato avanti la realizzazione di questa iniziativa, che arricchisce l’offerta culturale del paese e si allinea pienamente all'impegno dell'Amministrazione nel rendere Limone sempre più accogliente e attrattiva", ha affermato il primo cittadino Massimo Riberi. "Siamo orgogliosi di ospitare a Limone un progetto che unisce cultura, creatività e identità locale, valorizzando le bellezze del nostro centro storico attraverso un linguaggio contemporaneo capace di emozionare".

All'accensione delle proiezioni artistico-scenografiche di Lodola erano presenti anche Antonella Mariotti, vicesindaca di Limone Piemonte, e Paolo Bongioanni, assessore della Regione Piemonte al Commercio, Turismo, Sport, Cibo e Parchi, che hanno portato i loro saluti e rivolto gli auguri di Natale alla comunità.

"Questa splendida manifestazione, che proseguirà fino al 10 gennaio, rappresenta un'occasione speciale per valorizzare il centro storico di Limone, cornice ideale per un progetto di tale bellezza. Siamo felici di accogliervi tutti, di augurarvi un sereno Natale e una stagione turistica ricca di neve", le parole di Antonella Mariotti.

[Da sinistra: Antonella Mariotti, Antonella Zanotti, Simona Ventura e Giovanni Terzi]

"È un grande momento per Limone che segna la seconda ripartenza della comunità. La prima è stata l'apertura del tunnel del Tenda, celebrata anche dall'arrivo della Vuelta di Spagna, un momento di grande rilievo mediatico e sportivo. Oggi, con questo nuovo allestimento del centro storico, offriamo ai turisti un'accoglienza rinnovata, unica, calda e spettacolare. Un'atmosfera suggestiva che apre la stagione invernale con i migliori presupposti: abbiamo finalmente la neve naturale, quella che desideravamo dall'inizio della stagione. Ieri abbiamo presentato a Montecarlo, al Principato di Monaco, l'intera offerta invernale della provincia di Cuneo, con un focus particolare su Limone. Chi arriverà qui sarà ricevuto con grande entusiasmo: troverà strutture ricettive, bar e alberghi pronti ad accoglierlo, attività sulla neve, la nostra straordinaria proposta enogastronomica. E, con il 'Presepe Pop' del Maestro Lodola, sarà avvolto da questi colori meravigliosi che illuminano e trasformano Limone Piemonte in una destinazione unica", ha dichiarato l'assessore Bongioanni.

[Paolo Bongioanni, assessore della Regione Piemonte al Commercio, Turismo, Sport, Cibo e Parchi]

Ma le emozioni non finiranno con le festività natalizie: a febbraio, eventi di alto livello animeranno il paese, vedendo anche il ritorno di Simona Ventura e Giovanni Terzi. La rassegna “I racconti a Limone Piemonte”, in programma dal 4 al 7 febbraio 2026 nella suggestiva cornice del Teatro “Alla Confraternita”, proseguirà quindi idealmente il percorso iniziato con l'accensione del "Presepe Pop" di Marco Lodola, permettendo al pubblico di avvicinarsi direttamente ai protagonisti dello spettacolo, della cultura, dell'attualità e della musica in un vero e proprio salotto culturale. Molti e illustri gli ospiti attesi a Limone Piemonte, tra cui Paolo Mieli, Andrea Scanzi, Giuseppe Cruciani, Gianluigi Nuzzi, Federico Palmaroli (Osho). Non può mancare in questa occasione il tassello musicale, con le esibizioni, tra gli altri, di Noemi e del trio Marco Coppi, Cristina Giorgi e Cristina Monti che reinterpreteranno alcuni brani dei Beatles.

Limone Piemonte si conferma così meta privilegiata per chi desidera vivere un Natale anche all'insegna dell'arte, che incontra in queste rassegne lo sport e la musica, regalando emozioni indimenticabili e un'occasione per riscoprire la località montana con occhi nuovi, tra creatività e divertimento.

Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale, che ha sostenuto questa iniziativa.

