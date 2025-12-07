Da “Miss Italia 2023” a testimonial del nuovo brand di moda “MFGA”: Francesca Bergesio sempre fiera della sua amata Cervere, ma con nuove ambizioni

Sono passati oltre due anni dall’elezione di “Miss Italia”, ma prosegue con slancio e successo la carriera nel mondo della moda e dello spettacolo per Francesca Bergesio.

Originaria di Cervere, terra che ha sempre nel cuore, la modella di 21 anni è ora testimonial, insieme all’ex calciatore professionista della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio, del brand di abbigliamento ‘made in Italy’, “MFGA - Make Fashion Great Again”, ufficializzato lo scorso 5 dicembre alla Rinascente di Torino, con un momento di aperitivo e foto concesse ai curiosi e ammiratori.

GUARDA QUI L'INTERVISTA A FRANCESCA BERGESIO:

Francesca ha così esordito:

Fabio Ceresa, imprenditore e inventore di MFGA, del marchio che ha sede a Rosta, in Val di Susa: “Abbiamo creato un marchio italiano, prodotto interamente in Italia, che dà un qualcosa in più ai nostri capi, con i clienti attenti e grati al nostro servizio. Speriamo per il futuro, con in vista tanti bei progetti e sorprese che vogliamo realizzare”.

Ancora Francesca sul suo attuale periodo di carriera: “Sto vivendo un momento super positivo, avendo ricevuto tante proposte di lavoro, che sto valutando e selezionando con criterio, in base soprattutto ai valori morali che mi hanno da sempre insegnato. Miss Italia per me è stato un trampolino di lancio e io ora per sempre grata a tutti coloro che mi hanno premiato con questo grande traguardo. Da lì è aumentata la mia notorietà che mi ha permesso di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo”.

Francesca ha poi offerto un giudizio sull’altro testimonial d’eccezione Claudio Marchisio: “Sono tifosa juventina grazie a mio papà, ho ereditato da lui questa fede bianconera. E proprio qui in azienda abbiamo dei grandi testimoni juventini che hanno scelto Claudio come loro rappresentante del marchio”.

E ancora: “Sono una ragazza che sogna in grande, ma con i piedi ben ancorati a terra e sono molto orgogliosa delle mie origini cerveresi. Cervere è conosciuto per la Fiera del Porro e il suo ortaggio tipico. Io sarò sempre grata al mio paese, che mi ha trasmesso sane tradizioni e quei solidi principi che oggi stanno un po’ svanendo. Essendo cresciuta in un posto piccolino, ho vissuto un’infanzia felicissima. Poi mi sono trasferita in Città, ma le mie origini rimangono lì”.

“È stata una Fiera fantastica e, nell’occasione cui ho partecipato, c’erano 1248 commensali per assaporare i vari prodotti. Un qualcosa di eccezionale e la consiglio a tutti. Un saluto al sindaco Corrado Marchisio, che sappiamo non essere parente dell’ex calciatore Claudio e a tutta l’organizzazione”.