Un tuffo nella musica e nella tradizione: le "Corde Sonore" al Conservatorio di Torino

Sabato 6 dicembre è stato un giorno di grande emozione e soddisfazione per il coro parrocchiale "Corde Sonore" per la comunità di Roccaforte Mondovì. Il gruppo vocale, che presta servizio presso la Parrocchia di San Maurizio, ha infatti partecipato con successo alla fase di selezione del prestigioso "Concorso per la valorizzazione della musica popolare e amatoriale", un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci).



La selezione ha messo alla prova le capacità interpretative e la versatilità del coro, guidato con passione dal direttore Marco De Cesare. Le "Corde Sonore" hanno saputo toccare diverse corde del repertorio, presentando una tripletta di brani che ha spaziato dalla tradizione popolare alla musica sacra.



Tre Brani, Un'Unica Passione



Davanti alla commissione, il coro ha eseguito tre pezzi magistralmente preparati:



1. "Signore delle Cime": Questo classico intramontabile, richiesto come brano obbligatorio dalla commissione, ha dimostrato la solidità dell'armonia corale e l'attaccamento alla tradizione popolare italiana.

2. "Cantate Domino": Con un'esibizione a cappella di grande impatto, il coro ha messo in risalto la purezza delle voci, creando un momento di intensa spiritualità e maestria tecnica.

3. "Altissimo": A chiudere l'esibizione, un brano arricchito da un impeccabile accompagnamento strumentale. Oltre alla chitarra del direttore Marco De Cesare, l'arrangiamento è stato impreziosito dal violino di Stefania Magliano e dalle percussioni ritmiche di Giovanni De Cesare, unendo la forza delle voci al calore degli strumenti.

Un Ringraziamento Istituzionale



Il coro desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comune di Roccaforte Mondovì e, in particolare, al Sindaco Paolo Bongiovanni, per aver dato al gruppo questa significativa opportunità di partecipare a un concorso di risonanza nazionale. Un gesto che testimonia il supporto delle istituzioni locali alla valorizzazione del talento amatoriale e delle eccellenze artistiche del territorio. Ora si attende l'esito della selezione, con l'augurio che le "Corde Sonore" possano proseguire il loro percorso e portare il nome di Roccaforte Mondovì ancora più in alto.