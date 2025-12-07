CALCIO / Serie C Sky Wifi: Bra-Campobasso 2-0

Quella sensazione, quello stato d’animo, quel brivido che percorre la schiena e ti arriva dentro fino al cuore. Quale? La vittoria. Il 2-0 confezionato dal Bra con il Campobasso (sabato pomeriggio al “Sivori” di Sestri Levante) “incide sulla pietra” che quello giallorosso è un gruppo con gli attributi, che non si stanca mai di lavorare, magari ripetendo n ed n volte lo stesso esercizio pur di migliorare, di fare quel metro in più di corsa per il compagno. Al netto degli infortuni purtroppo seri (Giallombardo, Nesci, Pautassi nell’ordine) e degli indisponibili per la giornata odierna (Tuzza, Fiordaliso, Brambilla, Lia), la squadra allenata da Fabio Nisticò ha fatto quadrato e ha sfoderato una grande prestazione, meritando contro un avversario di valore e avanti in classifica. Ora i punti per i cuneesi sono 14 e la striscia positiva si allunga a 2 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 3 uscite ufficiali.

2-0 che porta le firme di Mattia La Marca e Ismet Sinani, arrivate nella seconda frazione. Prima del calcio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio per Nicola Pietrangeli, icona del tennis.

Cronaca

Bra veste giallorosso e il Campobasso veste bianco con richiami rossoblu. Discesa di Morleo sulla mancina al 2′, palla a rimorchio per Lionetti che di sinistro sfiora la porta. Gala di testa sul secondo palo al 25′, Morleo con il corpo stoppa e spazza via. Grandissima occasione per i padroni di casa al minuto 45: Baldini per La Marca in piena area, tiro respinto a tu per tu da Tantalocchi e Maressa manda sopra la traversa la ribattuta. Intervallo a porte inviolate.



Minuto 1 della seconda frazione e Renzetti è decisivo in uscita bassa su Gargiulo. 1-0 del Bra all’ottavo con la giocata sontuosa e spettacolare di La Marca, doppio passo, finta e destro a giro sotto l’incrocio opposto dal vertice sinistro: si gonfia la rete ed esulta tutto il pubblico di fede braidese. Quattro minuti dopo i molisani chiedono l’intervento dell’FVS per un contatto in area, ma la revisione in TV non ravvisa alcuna irregolarità. Dopo la traversa scheggiata in mischia su azione da corner, dal Campobasso, al 22esimo ecco il 2-0 giallorosso: Sinani si libera di due difensori dopo un rilancio di Renzetti, palla sul destro in area e portiere battuto sul palo più lontano. Secondo FVS chiesto dal Campobasso, ma il direttore di gara convalida la segnatura. Il potenziale 3-0 con il bellissimo diagonale di Minaj viene annullato per posizione irregolare al 37′. Passano i 5 minuti di recupero e al triplice fischio tutto il Bra è andato a esultare sotto la tribuna occupata dalla tifoseria organizzata giallorossa (arrivata appositamente da Bra, in pullman).



Domenica 14 dicembre (ore 14,30) Ternana-Bra al “Libero Liberati” di Terni.



Bra: Renzetti, Cannistrà (44′ st Rabuffi), Sganzerla, Sinani (30′ st Minaj), Lionetti, Morleo (44′ st Rottensteiner), Campedelli, Maressa, De Santis, La Marca (35′ st Chiabotto), Baldini. 44

A disp: Franzini, Di Biase, Corsi, Dimatteo, Cucciniello.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Campobasso: Tantalocchi, Celesia, Gargiulo (38′ st Cerretelli), Magnaghi (27′ st Padula), Gala (38′ st Ravaglioli), Armini (17′ st Leonetti), Bifulco, Martina, Cristallo, Serra (17′ st Di Livio), Lancini.

A disp: Rizzo, Muzi, Lanza, Brunet, Nocerino, Lombari, Pierno, Parisi.

Allenatore: Luciano Zauri.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera (assistenti: Jorgji di Albano Laziale e D’Ascanio di Roma 2; quarto ufficiale: Aloise di Voghera; operatore FVS: Bianchi di Pistoia).

Marcatori: 8′ st La Marca (B), 22′ st Sinani (B).

Note: tardo pomeriggio fresco, terreno di gioco in erba sintetica; 205 biglietti venduti, 102 tifosi nel settore ospiti e 44 abbonati. Ammoniti Sinani, Maressa (B), Lancini (C).